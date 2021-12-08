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Bakanı Karaismailoğlu açıkladı! 18 Mart’tan önce hizmete girmesi planlanıyor

#Malkara-Çanakkale Otoyolu#Adil Karaismailoğlu#Ekonomianasayfa
Bakanı Karaismailoğlu açıkladı 18 Mart’tan önce hizmete girmesi planlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Malkara-Çanakkale Otoyolu, ülkemizin Avrupa yakasını Çanakkale üzerinden Kuzey Ege’ye bağlayacak olan oldukça önemli bir projedir. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi ile gece gündüz çalışarak projemizin 18 Mart 2022’den önce hizmete girmesi için yapım çalışmalarını başarıyla sürdürüyoruz" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’daki otelde gerçekleştirilen ’8’inci Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi’nde konuştu. Karaismailoğlu, yolun medeniyet olduğunu ve ülkelerin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Bu anlamda 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de içinde olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin tarihi projelerden biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu, ülkemizin Avrupa yakasını Çanakkale üzerinden Kuzey Ege’ye bağlayacak olan oldukça önemli bir projedir. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi ile gece gündüz çalışarak, projemizin 18 Mart 2022’den önce hizmete girmesi için yapım çalışmalarını başarıyla sürdürüyoruz. Bu tarihi projeler sayesinde hem zamandan hem de enerjiden tasarruf sağlanarak büyük ekonomik kazanım elde edilmektedir. Ulaşım ve altyapı projeleri, yalnızca teknik projeler, mühendislik çalışmaları değildir" dedi.

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UIlaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; ülkenin ekonomik kalkınmasında, artan refahında, sorumlusu oldukları 5 sektörün ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bu farkındalıkla AK Parti hükumetleri boyunca Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına toplamda 1 trilyon 136 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunun yaklaşık 695 milyarını ise karayollarına harcadık. 2003 yılındaki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 400 kilometrenin üzerine çıkardık. Bölünmüş yollar sayesinde yollarımızdaki ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye yükselttik. Araçların şerit ihlalleri ya da hatalı sollama nedeniyle yaşanabilecek çarpışma riskini ortadan kaldırdık ve yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik. 2003-2020 yılları arasında araç sayısı yüzde 170 ve taşıt hareketliliği yüzde 142 düzeyinde artmış olmasına rağmen, altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını yüzde 81 düzeyinde azalttık. Yine bölünmüş yollar sayesinde yılda 21 milyar lira tasarruf sağladık" diye konuştu.

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Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ise, 2003 yılında yapımına başlanan bölünmüş yol projeleriyle toplam bölünmüş yol uzunluğunun 28 bin 473 kilometreye çıkarıldığını belirterek, "Trafik güvenliğinin artırılmasının yanında yolların fiziki ve geometrik standartları yükseltilmiş, seyahat konforu artırılmıştır. Bu sayede yıllık 315 milyon saat zaman ve yaklaşık 2 milyon litre akaryakıt tasarrufu ile ekonomik fayda sağlanmakta, emisyon salınımı 4,4 milyon ton azaltılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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#Malkara-Çanakkale Otoyolu#Adil Karaismailoğlu#Ekonomianasayfa

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