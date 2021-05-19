Bakan'dan istihdam ve staj açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gençlerin sorularını yanıtladı.

Karaismailoğlu'nun açıklamalarından notlar;

Yaşamın olduğu her noktada varız. Çok başarılı işler yaptık. Devasa projeleri insan hayatına kattık. 4 bin üzerinde şantiyemiz var. 700 bin çalışma arkadaşımız var. Bunlarla birlikte çalışan üreten gençlerle paylaşıp yapmak istedik. Böyle bir projeye başladık. İnşallah başarılı olur. Bu projeler artarak devam edecek. Dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip Türkiye, arkadaşlarımızın da katkılarını alarak hep beraber ileriye taşıyacağız. Birlikte ileriye sloganımızla bunu yapıyoruz.

Burası Tarihi Haydarpaşa Garı, 1908'de Almanlar tarafından mimarisi çizilmiş. Yıllarca kavuşmalara ayrılıklara neden olmuş bir mekan. Restorasyon çalışmaları devam ediyor. 1979'da Boğaz'daki en büyük kazalardan biri burada yaşanmış. 27 gün süren bir yangın olmuştu. Onlar tamir edilip faaliyetlerine devam etmişti. 2016'da restorasyonuna başladık. Buradaki Anadolu'da tren seyahatlarini taşıdık. Kazılar başladı. Kazılar devam ediyor. Yaklaşık 850 yıl geri gidildi. 35 bin kasa tarihi eser çıkarıldı. Arkeopark'ı özel alan olarak ilan edeceğiz. Arkeolojik kazının bitmesini bekliyoruz. Sadece İstanbul'a değil, dünyaya hizmet edecek. Hem arkeopark hem de gar olarak hizmet verecek.

- Yap, işlet devlet modelini neden kullanıyoruz?

Biz genelde ülkenin bütçesi var oradan kaynak aktarıp yapabiliriz. Yapım maliyetine kullanıcı ihtiyacına bakıyorsunuz ona göre karar veriyorsunuz. Maliyetlere bakınca Yavuz Sultan Selim Köprüsü acil ama ülkeye lazım, yapı maliyeti belli hesaplanıyor. Finansman maliyeti, işletme maliyeti konup teklif getiriliyor. Bizim için doğru bulduğumuz, devam etmeyi planladığımız bir sistem. Kısa zamanda bitirip projeleri kazandırmak gerekiyor. Devletin kasasından yapım süresinde para çıkmıyor.

- Bu tür projelerde daha nasıl etkin olabiliriz?

Staj imkanları olarak bu sorunların tamamını çözeceğiz. Covid'e rağmen 2020'de 2019'dan daha fazla yatırım yaptık. Ülkemizin geleceği için konuşuyoruz. İstihdam olanaklarını da arttıracağız. Ben çok ümitliyim gelecek günler için. Ülkemizin geleceğine hep birlikte imza atacağız.

- Mega projeler kimlerin aklından çıkıyor?

Ulaştırma Bakanlığı vizyonu hakkında bilgi verdik. Derin bir devlet aklı var. 2023, 2071 planlarını yapıyoruz. Büyük düşünüyoruz. Master planların altında çok derin çalışmalar var.

- Kanal İstanbul hakkında:

Biz 2071 planlarını yapıyoruz. Şu anda dünya ticaret hacmi 12 milyar ton. Yüzde 90'ı deniz yoluyla taşınıyor. İstanbul Boğazı çok kıymetli. Buranın İstanbul'a kazandırılması lazım. Ayrıca çok fazla trafik var. Transit gemiler, şehir içi gemileri... Kanal İstanbul olmazsa olmaz olarak karşımıza çıkıyor. 6 köprümüz var. Vatandaşımızın ulaşımını konforlu hale getireceğiz. Tepki gösteriyorlar ama madem olumsuz biz neden yapıyoruz. Biz mega projeleri de yapmamamız gerekiyordu. Onlara göre...

- 5G teknolojisine ne zaman kavuşulacak?

Mobilde 39 megabit, sabitte 34 megabit hızımız var. Güçlü altyapımız var. Hız bazı yerlerde sıkıntı olabiliyor. Yerli ve milli 5G için hedefimiz var. 2022'de ihalemiz olacak.

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