Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Beceriler Zirvesi'ne katıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"OECD ve Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Beceriler Zirvesi'nde, ülkemizde işgücünün niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlar ve bu alandaki istihdam programlarımız hakkında bilgi verdik."