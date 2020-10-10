AA
Son Güncelleme:
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Beceriler Zirvesi'ne katıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ile Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Beceriler Zirvesi'ne video konferans aracılığıyla katıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"OECD ve Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Beceriler Zirvesi'nde, ülkemizde işgücünün niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlar ve bu alandaki istihdam programlarımız hakkında bilgi verdik."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle