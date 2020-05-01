Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından "birlikte başaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımlarda, "Alınteri ve emekleri ile ülkemize değer katan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Özveriyle, azimle, sabırla çalışan tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
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