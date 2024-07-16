Bakan Yumaklı'dan su kıtlığı açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İmzalayacağımız protokol de dahil olmak üzere belirlenmiş olan eylemleri hayata geçirmediğimiz takdirde 2030 yılında su fakiri ülkeler arasına girmemiz işten bile değil" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında “Su Verimliliği Seferberliği İşbirliği” protokolü imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın imza attığı protokol töreni Ankara’da gerçekleştirildi.



"2 MİLYAR 400 MİLYON İNSAN TEMİZ SUYA HASRET"



Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmde en önemli girdilerden bir tanesinin su olduğunun altını çizerek, "Küresel iklim değişikliğinin bu bağlamda tehdit etmesi sebebiyle bizlerde suyun verimli kullanımı için çok farklı eylemler oluşturuyoruz. Dünyada 80 ülkenin su sıkıntısı çektiği, 2 milyar 400 milyon insanında temiz suya hasret kaldığını belirtmemiz gerekir" ifadesini kullandı.



"2030 YILINDA SU FAKİRİ ÜLKELER ARASINA GİRMEMİZ İŞTEN BİLE DEĞİL"



Bakan Yumaklı, "Su zengini ülke değiliz. Su stresi altında bir ülkeyiz. Eğer bugün burada imzalayacağımız protokol de dahil olmak üzere belirlenmiş olan eylemleri hayata geçirmediğimiz takdirde 2030 yılında su fakiri ülkeler arasına girmemiz işten bile değil" diye konuştu.



"SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİNİ ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIYACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur" şiarını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Suda Sıfır Kayıp ilkesiyle yola çıktık. Saygıdeğer hanımefendinin başlattığı ‘Su Verimliliği Seferberliğini’ bütün ülke çapına hatta uluslararası arenaya da taşıyacağız" ifadelerini kullandı.



"İÇME SUYU SİSTEMLERİNDE SU KAYBINI YÜZDE 25'E DÜŞÜRME HEDEFİNDEYİZ"



Geçtiğimiz yıl yayımlanan Su Verimliliği Belgesini hatırlatan Bakan Yumaklı, "9 ulusal hedef ve 114 eylem vardı. Bu kapsamda 2033 yılına kadar; kişi başı 150 litre olan günlük ortalama su tüketiminin 120 litreye düşürme hedefindeyiz. İçme suyu sistemlerinde ortalama yüzde 32 olan su kaybının yüzde 25'e düşürme hedefindeyiz" şeklinde konuştu.



"162 ADET SEKTÖREL SU VERİMLİLİĞİ REHBERİ YAYIMLANDI"



Mevcutta yüzde 50 civarında olan tarımsal sulama randımanının yüzde 60’a yükseltilmesini, endüstriyel kullanımda da yüzde 30’luk su tasarrufunu amaçladıklarını dile getiren Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:



"Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik 162 adet sektörel su verimliliği rehberi yayımlanmış durumda. Turizm tesislerinde büyük alanları kapsayan peyzaj alanlarının kurakçıl peyzaja geçilmesiyle birlikte önemli bir su kazanımı etkisi olacaktır. Gri su ve yağmur suyu sistemleri ile suyun yeniden kullanımının eylem planlarımız ile uyumlu faaliyetlerimiz olacak."



"Turizm Sektörü İçin Su Verimliliği Rehberi"ne dikkati çeken Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:



"Sektöre özgü, dünyada kabul gören, mevcut en iyi tekniklerin yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bu uygulamaları yaygınlaştıracak sistemleri oluşturmak ve teşvik etmek de işbirliği içerisinde yürütmekte son derece önemli. Bugün burada imzalanan iş birliği protokolüyle, gerçekten çok geniş bir alana insan popülasyonu anlamında da çok geniş bir kitleye hitap edeceğimizi düşünüyorum."



"SU TURİZM İÇİN HAYATİ ROL OYNAMAKTA"



Bakan Ersoy ise yaptığı konuşmada, suyun öneminin altını çizerek, "Su sadece yaşamın devamı için değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma, tarım, enerji üretimi ve turizm gibi birçok sektörde de hayati rol oynamaktadır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde; su kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, geleceğimiz için bir ihtiyaç değil, büyük bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.



"KAMUOYUNDA SUYUN ÖNEMİ KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURACAĞIZ"



Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bakanlıklarımız arasında kurulan bu iş birliği; su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu protokol çerçevesinde, su tasarrufu sağlayacak projeler geliştirerek, mevcut su kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlayacak ve kamuoyunda suyun önemi konusunda farkındalık oluşturacağız."



"10 YIL İÇİNDE YÜZDE 40 ORANINDA SU KAZANIMININ SAĞLANMASINI HEDEFLİYORUZ"



Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm bölgelerinde suyun verimli kullanımını teşvik edecek, su tüketimini azaltacak uygulamaları hayata geçireceklerine dikkati çeken Bakan Ersoy, "Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planıyla; turizm sektöründe su kullanım verimliliğinin artırılmasını, bunun neticesi olarak da önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 40 oranında su kazanımının sağlanmasını hedefliyoruz. Turizm sektörü için hazırladığımız Su Verimliliği Rehberinde; peyzaj alanlarında kurakçıl peyzaj uygulamalarına geçilmesi bunun yanı sıra sulama yöntemi-zamanı ve süresinin optimize edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor" açıklamasında bulundu.



Bu süreci Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı çerçevesinde de ele aldıklarını belirten Ersoy, "Otellerin ve işletmelerin sürdürülebilirlik belgesi alabilmesi için 'su tasarrufu kriterleri' getirmiştik. Hatta bu kriteri, programın ilk aşaması olarak değerlendirdik. Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında; Türkiye’de 1. Aşama Belgesi’ne sahip 17 bin 237 konaklama tesisi 3. Aşama Sertifikasına sahip bin 73 konaklama tesisi bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

Atık su arıtma tesislerini işaret eden Bakan Ersoy, "Arıtılmış suyun, atık su arıtma tesis alanı içerisinde sulama suyu, yangın suyu gibi alanlarda kullanılmasının yanında, ilerleyen zamanlarda arıtılmış suyun gri su şebekesine alınabilmesi ve bu sayede diğer alanlarda kullanılabilmesi için gerekli altyapı tesis inşa aşamasında hazırlanmaktadır. Buna ilave olarak, tesisler yağmur suyunun toplanabilmesi de göz önünde bulundurularak projelendirilmektedir" şeklinde konuştu.