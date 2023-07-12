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Bakan Yumaklı'dan deprem bölgesi açıklaması: 625 milyon lira hibe hayırlı olsun

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#Deprem#Hibe#Kırsal Bölge
Bakan Yumaklıdan deprem bölgesi açıklaması: 625 milyon lira hibe hayırlı olsun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 12:42

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki kırsal hayatı yeniden ayağa kaldırmak için geliştirilen Uzman Eller Projesi'nde 625 milyon liralık hibe verileceğini söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesini ilgilendiren hibelere yönelik açıklamada bulundu. Yumaklı, kırsal alanları ayağa kaldırmak için 625 milyon liralık hibe programının hayırlı olmasını temenni etti.

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Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

Depremden etkilenen illerimizde kırsalı yeniden ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Bu illerimizde Uzman Eller Projesi için ilave 75 milyon TL hibe desteği sağlayacağız. Böylece 2023 yılında ülke genelinde 625 milyon TL HİBE desteğiyle üretimimize güç katıyoruz. Hayırlı olsun.

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#Deprem#Hibe#Kırsal Bölge

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