Bakan Yumaklı tarımda yeni dönemi anlattı... Sebze fiyatını tarım OSB’ler İle düşürme planı

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TÜRKİYE tarımının fotoğrafını çekecek olan ‘tarımsal sayım’ için düğmeye basıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıldan bu yana altyapısı hazırlanan tarım sayımı için yakın zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla protokol yapacaklarını söyledi. Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Yumaklı, “Tarım sayımı demek hayvan sayısı, arazi bilgisi gibi aklımıza gelen tüm verilerin kayıt altına alınması demek” dedi. Türkiye’de en son tarım sayımı 2001 yılında yapılmıştı.

ÜRETİM BAŞLADIĞINDA FARK GÖRÜLECEK

Gıda fiyatlarındaki artışa da değinen Yumaklı, çözüm için tarım ihtisas OSB’lere dikkat çekti. Yumaklı, “Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kent tarımı açısından çok önemli. Türkiye’de 100 lokasyonda jeotermal enerjiye dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulacak. 41 ilde 39 tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesine tüzel kişilik kazandırıldı. Bunlardan biri Balıkesir Gönen’de olacak. Biz bunu yaparsak, büyük şehirlerin uygun fiyatla ürün elde etmesinin yanı sıra, tarım ihracatını çok daha ilerilere taşıyabiliriz” diye konuştu.

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KİŞİ BAŞINA SU ALARM VERİYOR

Bakan Yumaklı, suyun önümüzdeki dönemin en önemli konularından olacağının da altını çizdi. “Yılda kişi başına bin 313 metreküp kullanılabilir su miktarıyla su stresindeki ülkelerden biriyiz’ diyen Bakan Yumaklı, şöyle devam etti: “Bu, 2030’da bin 200 metreküpe düşecek. Eğer 1000 metreküplerin altına düşerse, işte o zaman su kıtlığıyla yüzleşmiş olacağız. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Su Verimliliği Seferberliği Eylem Planını hayata geçirdik.” TAKLİT ÜRÜN KÜTÜPHANESİ

Gıdada taklit ve tağşişle ilgili de yeni bir çalışma yapacaklarını açıklayan Yumaklı şunları söyledi: “Bir ürünün kaliteli ya da taklit olup olmadığını anlayabilmeniz için bunu karşılaştıracağınız aslı olması lazım. Yani bir kütüphane lazım. Şu anda bu kütüphaneyi oluşturmaya başladık.”

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BARAJLARDA DOLULUK DAHA YÜKSEK OLABİLİRDİ

Barajların doluluk oranının Ankara için yüzde 37.8, İstanbul için yüzde 36, İzmir için yüzde 19.9, Bursa için yüzde 80 olduğuna dikkat çeken Yumaklı, “Geçen yıl ile karşılaştırıldığında Ankara’nın hemen hemen aynı olduğunu ama İstanbul’un yüzde 64.8’den yüzde 36’ya düştüğünü görebiliyoruz. Bu konu da çok speküle ediliyor, açıkçası biz burada işletmeyle alakalı bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Zamanında eğer İstanbul’daki barajlara gerekli aktarımlar yapılmış olsaydı, şu anda bu doluluk oranları sezona çok daha yüksek geçmiş olacaktı” dedi.

BİZİM DE TAHMİN ETMEDİĞİMİZ BİR ŞEYDİ

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Kocaeli’nde TMO silosundaki patlamaya da değinen Yumaklı şu açıklamayı yaptı: “TMO’nun sekiz limanda siloları var. Bakımları da düzenli bir şekilde yapılır ama bu boyutta bir patlama açıkçası bizim de tahmin etmediğimiz bir şeydi. Tüm yönleriyle araştırılıyor.Söylenen sadece buğday değil herhangi bir üründeki toz taneciklerinin oluşturduğu basıncın bu tarz olaylara yol açabileceği yönünde.”

ZEYTİNYAĞINDA ÜRETİM DIŞARIYA KAYACAKTI

Zeytinyağındaki ihracat yasağı öncesi İspanya ve İtalya’nın rekolte düşüklüğü nedeniyle Türkiye’den yoğun talepleri olduğunu belirten Yumaklı, “İçerideki üretimin neredeyse tamamen yurtdışına kaymasına sebep olacak bir tehlike görüldüğü için Ticaret Bakanlığımız tarafından tedbir alındı. Ürettiğimiz ürünleri ihraç edeceğiz ama bunları katma değerli bir şekilde ihraç etmek önemli” diye konuştu.