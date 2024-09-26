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Bakan Yumaklı: IPARD II'de hibe 21.3 milyar liraya ulaştı

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#IPARD II
Bakan Yumaklı: IPARD IIde hibe 21.3 milyar liraya ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 10:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "IPARD II Programı kapsamında toplamda desteklenen proje sayısı 14 bin 905'e, hibe tutarı ise 21,3 milyar liraya ulaşmış ve program başarıyla tamamlanmış oldu" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD II Programı kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 51 projenin daha hibe desteği almaya hak kazandığını belirterek, "IPARD II Programı kapsamında toplamda desteklenen proje sayısı 14 bin 905'e, hibe tutarı ise 21,3 milyar liraya ulaşmış ve program başarıyla tamamlanmış oldu." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürdürülebilir kırsal kalkınma için üreticileri destekleyerek, üretime güç kattıklarını bildirdi.

IPARD II Programı 13'üncü başvuru çağrısı kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 51 projenin daha uygun bulunarak 221 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandığı bilgisini veren Yumaklı, "Toplamda desteklenen proje sayısı 14 bin 905'e, hibe tutarı ise 21,3 milyar liraya ulaşmış ve program başarıyla tamamlanmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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IPARD I ve II programları süresince girişimcilerin projelerini hayata geçirmesinde ve toplamda 25 bin 551 projenin/tesisin ülkeye kazandırılmasında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yoğun çaba sarf ettiğine dikkati çeken Yumaklı, kurum personelini kutladı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında, projeler tamamlandığında, yaklaşık 415 milyon liralık yatırımın ülke ekonomisine kazandırılacağı bilgisine de yer verildi.

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#IPARD II

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