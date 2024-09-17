Bakan Yumaklı: Çeltiğin yüzde 75'ini bu topraklarda üretmiş olacağız

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İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali'ne katılan Yumaklı, Edirneli çiftçilerin tarımsal üretimi bilinçli yaparak işlerine sahip çıktığını söyledi.

Çeltik hasadının hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, üreticilere sorunsuz ve güzel hasat sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.

Edirne'nin çeltiğin başkenti olduğunu belirten Yumaklı, "Edirne Türkiye'deki toplam çeltiğin yüzde 44'ünü üretiyor, bunun yarısı da İpsala'da üretiliyor." dedi.

Yumaklı, son 22 yılda güçlü bir altyapı kurarak Türkiye'nin gıda arz güvenliğine ve tarımına en önemli katkıyı yaptıklarını vurguladı.

Tüm tarım topraklarının üretime kazandırılması için gayret gösterdiklerinin altını çizen Yumaklı, üretim potansiyelini yukarıya çekmek için mevcut sorunları tespit ederek bunlara göre politikalar geliştirdiklerini dile getirdi.



"TÜRKİYE'NİN ÜRETİCİLERİ DÜNYADAKİ BİRÇOK ÜLKEDEN ÇOK ÇOK DAHA İYİ SEVİYEDE"

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Dünyadaki tüm ülkelerin gıda arz güvenliği konusu üzerinde durduğunu anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Şunu gururla söyleyebilirim ki bütün çiftçilerimizle gurur duyuyorum. Türkiye'nin üreticileri dünyadaki birçok ülkeden çok çok daha iyi seviyede. Hem bilinç hem üretim kabiliyeti ve kapasitesi olarak. Tarımsal üretimin planlanması konusunda, nerede, neyi ve ne kadar ekeceğiz konusunu eğer bu 1 Eylül'den başlattığımız şekilde uygulayabilirsek gerçekten çok çok büyük bir avantaj sağlamış olacağız inşallah.

Ama tek bu değil, sözleşmeli üretim bunun en önemli ayaklarından bir tanesi. Bizler de artık önümüzdeki sene en çok herhalde bu konunun üzerinde duracağız. Çünkü sadece üretmek yetmiyor malumunuz, bunların aynı zamanda pazara değerinde gitmesini de sağlamak gerekiyor. Bu konunun en önemli durumu ise başta sözleşmeli üretim. Yine işlenmeyen tarım arazilerinin tarıma kazandırılması vardı. Bütün üretim alanlarının kayıt altına alınması vardı. Bunları da inşallah peyderpey tamamlayacağız. Yani velhasıl devrim niteliğindeki çalışmaları yapıyoruz. Ben bu çalışmalarda bu zamana kadar katkıda bulunmuş olan geçmiş bakanlar, bürokratlar, kimler varsa üreticiler, üretici birlikleri ben hepsine tekraren teşekkür ediyorum."

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Yumaklı, dünyada çeltik üretiminin dekarda ortalama 471 kilogram, Türkiye'de ise bu rakamın 803 kilogram olduğunun altını çizdi.



"SU SIKINTISINI YAKINDAN TAKİP ETTİK"

Türkiye'de 2002 yılında 360 bin ton çeltik üretilirken, 2023 yılında yüzde 150'lik artışla bu rakamın 900 bin tona çıktığını ifade eden Yumaklı, "2024 yılında çeltik üretimimizde 980 bin ton rekolte bekliyoruz. Böylece halkımızın ihtiyaç duyduğu çeltiğin yüzde 75'ini bu topraklarda üretmiş olacağız. Demek ki ne kaldı geriye? Yüzde 25, inşallah onu da başaracağız." dedi.

Edirne'nin çeltik üretiminde dünyada marka bir şehir olması için hiçbir zorluktan kaçmadıklarını anlatan Bakan Yumaklı, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından Trakya’nın önemli çeltik işleme ve pirinç paketleme fabrikalarından birini İpsala'ya kazandıracaklarını söyledi.

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Yumaklı, Edirne'nin hem çeltik üretiminde hem de diğer tarımsal üretim faaliyetlerinde ön plana çıkması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bu sene çeltik sezonunun kuraklık nedeniyle üreticiler açısından çok kolay geçmediğini aktaran Bakan Yumaklı, özellikle su sıkıntısı konusunda yaşanan süreci Edirne Valisi Yunus Sezer ile yakından takip ettiklerini söyledi.

Gelecek yıl alacakları önlemlerle sulamayla ilgili sorunları şansa bırakmayacaklarını vurgulayan Yumaklı, çalışmalara bugünden başlayacaklarını dile getirdi.



"SU VE SULAMA YATIRIMLARINA ÖNEM VERİYORUZ"

Edirne'deki sulama yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Yumaklı, şöyle devam etti:

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"2030 yılında tüm dünyada ve ülkemizde çeltik üretiminin yüzde 50 daha fazla arttırılması yönünde bir beklenti var nüfus artış hızına göre. Dolayısıyla suyu baz alarak tarımsal üretimi de planlayarak bunu başarmak zorundayız. Bu kapsamda su ve sulama yatırımlarına önem verdiğimizi bir kere daha söylemiş olayım. 15 tane projemiz var Edirne için. Bunların rakamı yaklaşık 14 milyar lira civarında, hatta 14 milyarı bir miktar geçiyor.

Edirne'de sulamaya açılacak olan alanın toplam miktarı 525 bin dekar. Bu kadar alanı daha inşallah sulamaya açmış olacağız. Özellikle 11 milyarlık kaynağı biz Hamzadere Barajı'nın sulamasına, Çakmak Barajı'nın sulamasına, Subaşı sulamasına ve Bülbüldere regülatörü ve sulamasına ayırmış durumdayız. İnşallah bunları da çok hızlı bir şekilde hayata geçirmiş olacağız. Bunların da tekrar bütün çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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Yumaklı, iklim değişikliğiyle ilgili önlemler alarak iklim değişikliğine uyumlu tohumların AR-GE çalışmalarının yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer de Edirne'nin Türkiye'nin çeltik üretim merkezi olduğunu söyledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Edirne'nin tarih ve turizm kenti olduğu kadar aynı zamanda tarım kenti de olduğunu belirtti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan da programda birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından pilav kazanının başına geçen Yumaklı, basın mensupları ve üreticilere pilav ikram etti.

Bakan Yumaklı, daha sonra biçerdövere binerek çeltik hasadı gerçekleştirdi.