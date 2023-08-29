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Bakan Yumaklı açıkladı: TMO 10 milyon tondan fazla alım yaptı

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#TMO
Bakan Yumaklı açıkladı: TMO 10 milyon tondan fazla alım yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 09:24

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "2023 yılında TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 MİLYON TONU geçerek tüm zamanların en yüksek alım rekoruna ulaştı" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

2023 yılında TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 MİLYON TONU geçerek tüm zamanların en yüksek alım rekoruna ulaştı.

Bu kapsamda üreticilerimize 40,5 MİLYAR TL ürün bedeli ödedik, ödemeler devam ediyor.

Çiftçilerimizin son ürününü alana kadar hububat alımımız devam edecek.

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#TMO

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