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Bakan Yumaklı açıkladı: İşletme kapatıldı

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#Ekonomi
Bakan Yumaklı açıkladı: İşletme kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 16:47

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntüler asla kabul edilebilir değildir. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı” dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki hijyen ve gıda standartlarına uymayan bir işletme hakkında soruşturma başlatıldığını ve işletmenin kapatıldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntüler asla kabul edilebilir değildir. Konuyla ilgili olarak Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; işletmeye cezai işlem uygulandı, hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi, olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız.”

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#Ekonomi

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