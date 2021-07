Bakan Yardımcısı Metin'den orman yangınlarıyla mücadele açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, orman yangınlarına karşı orman personelinin 7/24 teyakkuzda beklediğini belirtti.

Metin, bazı temaslarda bulunmak için geldiği Bolu'da, orman yangınlarıyla mücadele konusunda gazetecilere açıklamada bulundu.

Ormanların, insanlığın oksijen deposu olduğuna işaret eden Metin, "Ama ne yazık ki hem kuraklık hem de insan hatalarından kaynaklı sebeplerden özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yangınlar çıkıyor." diye konuştu.

Metin, yangınlarla mücadele konusunda Türkiye'nin çok iyi durumda olduğunu vurgulayarak, "Bunu dünyada çıkan yangın istatistiklerine, bu yangınlara olan müdahalelere ve sonuçta o müdahalelerden sonra yanan alanlara göre ifade ediyoruz. Bugün Türkiye'de geçmiş 10 yıllara göre 3 kat daha fazla yangın çıkmasına rağmen, geçmişteki yangınlardakinden daha az hasar gören ormanımız var." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA YANGINA EN HIZLI MÜDAHALE REKORU TÜRKİYE'DE"

Bakanlığın ve bağlı genel müdürlüklerin yangına müdahale çalışmalarına değinen Metin, şunları kaydetti:

"Şu anda dünyada yangına en hızlı müdahale rekoru Türkiye'de, 12 dakika. Bu süreyi de aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 1000'e yakın merkezde ormanlarımızı izliyoruz. Termal kamera, İHA, drone ile birlikte her türlü teknik aleti kullanıyoruz. Artı müdahalede de helikopterden uçağa kadar her türlü etkin aracı kullanıyoruz. Tabi ki arzumuz yangın çıkmaması. Ancak çıktığı zaman da buna müdahale edecek gücümüz var. Orman personelimiz 7/24 teyakkuzda bekliyor."

Metin, mevsim itibarıyla orman yangınlarının en çok görüldüğü dönemde bulunulduğunu dile getirerek, buna yönelik her türlü tedbiri aldıklarını sözlerine ekledi.

