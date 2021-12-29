Bakan Yardımcısı Dönmez: 2021'i çift haneli büyümeyle kapatacağız

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Pitbull saldırısında şaşırtan detay Asiye Ateşten ilk karePitbull saldırısında şaşırtan detay! Asiye Ateş'ten ilk kare#Asiye Ateş
Dizi sahnesi değil gerçek Meydanda utanç yürüyüşüne çıkardılar...Dizi sahnesi değil gerçek! Meydanda utanç yürüyüşüne çıkardılar...#Çin
Hat sanatında tescil tartışmasıHat sanatında 'tescil' tartışması #Hat Sanatı
Rezidansta yangın Mahsur kalanlar kurtarıldı… İstanbul’da büyük panikRezidansta yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı… İstanbul’da büyük panik#Esenyurt
Dev tünel hizmete açıldı... Erdoğan: Uluslararası bağlantıların bir parçası olacakDev tünel hizmete açıldı... Erdoğan: Uluslararası bağlantıların bir parçası olacak#Cumhurbaşkanı
Başak Cengizi katletmişti İşte samuray kılıçlı vahşette istenen cezaBaşak Cengiz'i katletmişti! İşte samuray kılıçlı vahşette istenen ceza#Başak Cengiz
Görenler gözlerine inanamadı... Otomobiller buz tuttuGörenler gözlerine inanamadı... Otomobiller buz tuttu#Rusya
Otelde feci ölüm... Pet şişedeki mermer cilasını su sanıp içtiOtelde feci ölüm... Pet şişedeki mermer cilasını su sanıp içti#İzmir
Faiz ile sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur dedi, tek tek sıraladı... Canikliden 13 madde'Faiz ile sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur' dedi, tek tek sıraladı... Canikli'den 13 madde!#Nurettin Canikli
Hastalığı yaymak için maskesiz geziyordu... Koronavirüsten öldüHastalığı yaymak için maskesiz geziyordu... Koronavirüsten öldü!#Italya
Meteorolojiden kırmızı uyarı Bu gece, yarın ve cuma gününe dikkatMeteoroloji'den 'kırmızı' uyarı! Bu gece, yarın ve cuma gününe dikkat#Hava Durumu
Saçlar aslan yelesi daha aklar bile düşmemişSaçlar "aslan yelesi" daha aklar bile düşmemiş!#Ünlülerin Eski Halleri
Bir gün banyodaydım ve avucum dökülen saçlarımla dolduBir gün banyodaydım ve avucum dökülen saçlarımla doldu#Jada Pinkett Smith
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleriBir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!#Marilyn Manson
Fatih Terimden Farioli açıklaması İki kez stada gelmişti ama...Fatih Terim'den Farioli açıklaması! İki kez stada gelmişti ama...#Galatasaray
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Yardımcısı Dönmez: 2021'i çift haneli büyümeyle kapatacağız

#Büyüme Rakamları#2021#Ekonomi
Bakan Yardımcısı Dönmez: 2021i çift haneli büyümeyle kapatacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Bu yılın ilk üç çeyreğinde büyüme rakamlarıyla inşallah 2021'i de çift haneli büyümeyle kapatacağız" dedi.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bakanlığın yürüttüğü 'Rekabetçi Sektörler Programı' kapsamındaki 'Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi'nin açılışına katıldı.

Trakya'nın ülke sanayisi için önemli yere sahip olduğunu söyleyen Dönmez, ülkede sanayi odaklı kalkınma sürecinin hızla devam ettiğini kaydetti.

Bakan Yardımcısı Dönmez: 2021i çift haneli büyümeyle kapatacağız

"2021'İ DE ÇİFT HANELİ BÜYÜME İLE KAPATACAĞIZ"

Birçok yerde organize sanayi bölgelerinin açıldığını belirten Bakan Yardımcısı Dönmez, "Salgının en etkili olduğu 2020 yılında herkes küçüldü neredeyse biliyorsunuz ama biz ülke olarak büyüdük. Bu yılın ilk üç çeyreğinde büyüme rakamlarıyla inşallah 2021'i de çift haneli büyümeyle kapatacağız. Son dönemde finans piyasaları ve finans piyasalarındaki hareketleri takip edebiliyorsunuzdur.

Bunların konjonktürel olduğunu düşününüz, yakın zamanda rahatlama görülecek. Dünyada da bir çalkantı var. Çok olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. O yüzden de çok takılmamanızı tavsiye ediyorum. Sanayi, özellikle sanayicilerimize elbette sizlerin işlerini etkiliyor olabilir ama mümkün mertebe biraz daha orta ve uzun vadeli kanalize olursanız bizim açımızdan da sizin açınızdan çok daha iyi olacak. Devlet olarak biz elimizden geldiği kadar kamu ve finans, kamusal ve finansal birçok araç da kullanıyoruz.

Haberin Devamı

Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik kalkınma için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yatırımcılarımız ve girişimcilerin düşük maliyetlerle finansmana erişiminin de farkındayız. Bu finansmana erişiminin dışında aslında teminat problemlerinin de çok farkındayız. Özellikle KGF üzerinden getirilen bazı uygulamalar sizin de dikkatinizi çekmiştir. Son dönemde sanayiye verdiğimiz destekler de bu konulara yani düşük finansman, finansmana erişim ve aynı zamanda bu teminat konusunda önemli çalışmalar yaptık" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pirinkayalar Tüneli uluslararası bağlantıların parçası olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Pirinkayalar Tüneli uluslararası bağlantıların parçası olacakHaberi görüntüle

"BUGÜNE KADAR 88 PROJEYE 780 MİLYON AVRO VERİLDİ"

'Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi'nin Avrupa Birliği (AB) ile yapılan proje olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Dönmez, "3 milyon euro'luk bir proje Türkiye Cumhuriyeti devleti için hiçbir şey aslında yani Avrupa Birliği'nin parasına da çok ihtiyaç yok ama burada önemli olan birlikte çalışma yani yurt dışı, Avrupa ülkeleriyle Amerika'yla gelişmiş ülkelerle bir arada çalışma kültürü. Bu verimli kültürün dijitalleşmeye yayılması bizim açımızdan çok önemli. O yüzden de uluslararası proje, çok önem verdiğimiz projeler ve katılım öncesi mali yardım aracındaki IPA aracında olabildiğince sanayinin iyiliği için sanayinin daha rekabetçi olması için kullanıyoruz. Bugüne kadar 88 projeye 780 milyon avro verildi" dedi.

Gözden Kaçmasın

Esenyurtta büyük panik Mahsur kalanlar varEsenyurt'ta büyük panik! Mahsur kalanlar varHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Faiz ile sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur dedi tek tek sıraladı... Canikliden 13 madde'Faiz ile sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur' dedi tek tek sıraladı... Canikli'den 13 madde!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Büyüme Rakamları#2021#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para