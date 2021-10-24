Bakan Yanık: Üniversite öğrencilerimize 1.5 milyon lira destek verdik

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Yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim süreçlerine Bakanlık olarak katkıda bulunduklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından ayni ve nakdi olmak üzere yardım yapıldığının bilgisini verdi.

BU YIL 2.486 ÖĞRENCİYE DESTEK VERİLDİ



Bu kapsamda yardımın yıl boyunca ihtiyaca göre yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, bu yıl içerisinde 2.486 öğrenciye destek verdiklerini söyledi.

Yükseköğrenim öğrencilerine verilen yardımın geçmiş yıllarda diğer sosyal yardımların altında sürdürüldüğüne dikkat çeken Bakan Yanık, “Artık üniversite öğrencilerimize yaptığımız bu yardımı daha etkin ve verimli kullanabilmek için ayrı bir başlık olarak sürdürüyoruz. Öğrencilerin talepleri ışığında bu yardımı daha verimli kullanmayı hedefliyoruz ” dedi.

Toplumun tüm kesimlerine sosyal yardımların ve sosyal hizmetlerin ulaştırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Yanık, “Bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine toplamda 1,5 milyon TL tutarında destek verdik. Türkiye’nin geleceğini inşa edecek olan üniversite öğrencilerimize yani gözbebeklerimize maddi/manevi her türlü desteği sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz” dedi.

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Bakan Yanık, Yükseköğrenim Yardımından faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin, ailelerinin bulunduğu ildeki ve öğrenim nedeniyle ikamet ettiği yerdeki SYDV’lere başvuru yapabileceğinin bilgisini verdi.