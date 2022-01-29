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Bakan Yanık: Sosyal yardımları artırıyoruz

#Derya Yanık#Sosyal Yardım#SED
Bakan Yanık: Sosyal yardımları artırıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artırıyoruz” dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 1.084 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığının 865 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 1.298 TL’ye, evde bakım yardımının 2.354 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 1.649 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinin yapılan artışla birlikte hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL’den 1.084 TL’ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL’den 865 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL’den 1.298 TL’ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

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18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL’den 865, TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının 1.819 TL’den 2.382 TL’ye çıktığını açıkladı.

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EVDE BAKIM YARDIMI 2.354 TL’YE ÇIKTI

Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1.798 TL’den 2.354 TL’ye çıkarıldığını kaydetti.

SOSYAL EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİ ARTTI

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu kaydetti.

Bu kapsamda Bakan Yanık, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 1.259 TL’den 1.649 TL’ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 1.964 TL’den 2.572 TL’ye çıkarıldı" dedi.

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SOSYAL HAYATA DAHA GÜÇLÜ ENTEGRE OLMALARINI AMAÇLIYORUZ

Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık, dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Yanık şunları söyledi:

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“Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artırıyoruz. Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.084 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığı ve engelli yakını aylığı 865 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 1.298 TL’ye, evde bakım yardımı 2.354 TL’ye, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de 1.649 TL’ye yükseldi.”

Ekonomik olarak desteklenen, çalışabilecek durumdaki birey ve aileleri üretim ile istihdama yönelik projelerle buluşturduklarını ifade eden Bakan Yanık, “Düşük gelirli vatandaşlarımızın bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçlıyoruz.” dedi.

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#Derya Yanık#Sosyal Yardım#SED

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