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Bakan Yanık: SED ödemesini 1611 liraya yükselttik

#SED#Derya Yanık#Maaş
Bakan Yanık: SED ödemesini 1611 liraya yükselttik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız” dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan düzenleme doğrultusunda bu ay her bir çocuk için ortalama 1259 TL’den 1611 TL’ye çıkarıldığını bildirdi. Ödemelerin başladığını belirten Bakan Yanık, ailelerin hesaplarına bu ay toplam 234 milyon 666 bin TL yatırılacağını kaydetti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok sosyal hizmeti bulunduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED’in de çocukları desteklemek için ödendiğini anlattı.

Aile odaklı bir sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailesinden uzakta büyümesini önlenmeyi amaçladıklarını dile getiren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

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“SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz. SED miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama SED miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız.”

Ödemelerin 15 Ocak’a kadar tamamlanacağını belirten Bakan Yanık, SED hizmetinden 142 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.

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