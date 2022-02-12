Bakan Yanık: Ocak ayında 4.8 milyar lira yardımda bulundu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 4 milyar 897 milyon TL nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı.

Vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için çeşitli sosyal yardım programlarıyla destek olduklarını belirten Bakan Yanık, “Elektrik Yardımından Barınma Yardımına, Sosyal Ekonomik Destek’ten Evde Bakım Yardımına, Genel Sağlık Sigortası Yardımından Eğitim Yardımına kadar birçok başlıkta vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz” dedi.



Hak temelli, hesap verebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardımlaşma sistemini kurduklarını ve bunu devam ettirdiklerini belirten Bakan Yanık, Ocak ayı içerisinde gerçekleşen nakdi yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Yanık, düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan hanelere Ocak ayı içerisinde 143 milyon TL Elektrik Tüketim Desteği verdiklerini ifade etti.



VATANDAŞLAR KORUMA ŞEMSİYESİ ALTINDA



Bakan Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destekte bulunduklarını ifade etti. Bu doğrultuda Genel Sağlık Sigortası primlerinin karşılandığını kaydeden Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın SGK’ye ödemesi gereken 1.9 milyar TL’lik Genel Sağlık Sigortası primini Bakanlık olarak biz üstlendik. Ayrıca 2.6 milyon TL’lik hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı adı altında ödenen tutarı da hak sahiplerine iade ettik” dedi.

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ENGELLİ VATANDAŞLAR AİLELERİ İLE BİRLİKTE DESTEKLENİYOR



Engelli vatandaşlara yönelik politikalar geliştirmenin yanı sıra ekonomik destek de verdiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 1.138 milyar TL engelli aylığını ve 957 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.



İhtiyaç sahibi ailelerin aile bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini belirten ve bu doğrultuda Sosyal Ekonomik Destek sunduklarını belirten Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:



“Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu doğrultuda ailelerimize toplamda 234.6 milyon TL destekte bulunduk.”



KIŞ MEVSİMİ İÇİN 220 MİLYON TL AKTARILDI



İhtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için yeni bir ek kaynak hazırladıklarına dikkat çeken Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın kış aylarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verdik. Bu kapsamda ilk etapta 220 milyon TL’yi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardık” ifadelerini kullandı.



Bakan Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımı" ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını, "Şartlı Sağlık Yardımı" ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti. Çoklu çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarına yönelik olarak destekte bulunduklarını belirten Bakan Yanık bu üç yardım kapsamında hak sahiplerinin hesaplarına toplamda 259 milyon TL’yi hesaplara yatırdıklarını söyledi.



Bakan Yanık, ayrıca doğum sonrasında talep eden her vatandaşa Doğum Yardımı kapsamında 30,2 milyon TL destek sağladıklarını bildirdi.

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PANDEMİ DESTEKLERİ SÜRÜYOR



Bakan Yanık, Covid-19 pandemisi nedeniyle hayata geçirilen Salgın Sosyal Destek Programı ile dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini bildirdi. E-Devlet üzerinden Faz-3 destek başvurusunun sürdüğünü belirten Bakan Yanık, Ocak ayına ilişkin 7.3 milyon TL Faz 3 ödemesi gerçekleştirdiklerini kaydetti.



BARINMA KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLİYOR



Bakan Yanık, kış ayları nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların barınma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yardımlarının da bulunduğunu belirtti. Bakan Yanık, “Bu ay içerisinde aktardığımız 5,8 milyon TL’lik Barınma Yardımı ile oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinin yapımı bakım-onarımını gerçekleştirdik” dedi.



İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik nakdi desteklerin düzenli bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan Yanık, şunları söyledi: “Vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için kaynaklarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Elektrik Yardımından Barınma Yardımına, Evde Bakım Yardımından Sosyal Ekonomik Destek’e, Genel Sağlık Sigortası Yardımından Eğitim Yardımına kadar birçok başlıkta vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bu doğrultuda Ocak ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik 4 milyar 897 milyon TL nakdi yardımda bulunduk.”