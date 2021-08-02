Bakan Yanık duyurdu! Afet bölgesine 34 milyon TL'lik destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Yanık'ın yaptığı paylaşımlar şöyle;
Yangınların başladığı ilk andan itibaren nakdi desteklerimizi ivedilikle SYD Vakıflarımıza ilettik.
Yangının devam ettiği Antalya SYD Vakfımıza 10.000.000 TL, Muğla SYD Vakfımıza da 3.000.000 TL ek kaynak daha gönderiyoruz.
Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre desteklerimiz artarak sürüyor. Sürecin başından bu yana yangından etkilenen bölgelere toplamda 34.000.000 TL destek gönderdik.