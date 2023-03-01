Bakan Yanık: Deprem bölgesine 1.6 milyar lira aktarıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde çalışmalar hızla devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, açıklama yaptı ve bölgeye aktarılan kaynak tutarının 1,6 milyar lira olduğunu açıkladı.
Bakan Yanık "Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ek kaynak olarak 450 Milyon TL periyodik pay aktardık. Böylece depremin ardından aktardığımız kaynak tutarı 1.60 Milyar TL’ye ulaştı" dedi.
Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ek kaynak olarak 450 Milyon TL periyodik pay aktardık.— Derya Yanık (@deryayanikashb) March 1, 2023
Böylece depremin ardından aktardığımız kaynak tutarı 1.60 Milyar TL’ye ulaştı.