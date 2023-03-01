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Bakan Yanık: Deprem bölgesine 1.6 milyar lira aktarıldı

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#Derya Yanık#Deprem Bölgesi#Yardım
Bakan Yanık: Deprem bölgesine 1.6 milyar lira aktarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 14:57

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesine aktarılan kaynağın 1,6 milyar liraya ulaştığını söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde çalışmalar hızla devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, açıklama yaptı ve bölgeye aktarılan kaynak tutarının 1,6 milyar lira olduğunu açıkladı.

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Bakan Yanık "Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ek kaynak olarak 450 Milyon TL periyodik pay aktardık. Böylece depremin ardından aktardığımız kaynak tutarı 1.60 Milyar TL’ye ulaştı" dedi.

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#Derya Yanık#Deprem Bölgesi#Yardım

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