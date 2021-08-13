Bakan Yanık: 6 ayda 12.5 milyar TL sosyal yardım ulaştırdık

Bu kapsamda, yılın ilk 6 ayında yaptıkları ödemelere ilişkin bilgi veren Yanık, “2022 sayılı Kanun kapsamında yüzde 70 ve üzeri engelli aylığından yararlanan vatandaşlarımız için 1.4 milyar lira, yüzde 40-69 arası engelli aylığından faydalanan vatandaşlarımız için yaklaşık 1.1 milyar lira, engelli yakını aylığından faydalanan vatandaşlarımız için de 300 milyon lira ödeme yaptık. Böylece engelli aylıklarından faydalanan vatandaşlarımıza toplamda 2.8 milyar lira ödeme yaptık” diye konuştu.



YAŞLI AYLIĞI

Bakan Yanık, yaşlı aylığından faydalanan vatandaşlara yaklaşık 3.6 milyar lira destek verdiklerini dile getirdi. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen vatandaşlara da Evde Bakım Yardımı ödemesi yapıldığına işaret eden Yanık, “Bu doğrultuda engellilerimiz için yılın ilk 6 ayında toplam 5.2 milyar lira ödeme yaptık” ifadesini kullandı. Meslek hastalığı olan silikozis hastalarına da destek sağladıklarını anlatan Bakan Yanık, bu kapsamda bu yıl hafif, orta ve ağır silikozis hastası 200 kişi için yaklaşık 1.5 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Yanık, çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere Bakanlık tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımında bulunulduğunu aktardı.



SED HİZMETİ

SED hizmetiyle, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını belirten Yanık, şunları kaydetti: “Çocuklarımızın öncelikli olarak ailelerinin yanında desteklenmesini ilke olarak benimsedik. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda SED hizmetiyle ailelerimize 932 milyon lira ödeme yaptık. Böylece, ilk 6 ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza engelli aylıkları, yaşlı aylığı, silikozis aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında toplam 12.5 milyar lira sosyal yardım ulaştırdık.” Yanık, aile temelli sosyal hizmet ve sosyal yardım vizyonuyla hizmet ettiklerini vurgulayarak, “Aile bütünlüğünün bozulmaması için devlet olarak gerekli tüm desteği sağlamaya hazırız. Çocuklarımızın eğitimlerinden ve ailelerinden, ailelerimizin de sosyoekonomik hayattan uzak kalmamaları için bu tür desteklerimizi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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