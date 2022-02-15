Bakan Yanık: 236 milyon lira SED ödemesi yapıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
İğrenç olayda kan donduran detaylar Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam ettiİğrenç olayda kan donduran detaylar! Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam etti#ÖĞRETMEN
Gece yarısı bombayı patlattı Şenol Güneş hayırlı olsunGece yarısı bombayı patlattı! 'Şenol Güneş hayırlı olsun'#Şenol Güneş
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiyeye geliyorİsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor#Dünya
Sağlık çalışanlarını sevindirecek haber: Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğimSağlık çalışanlarını sevindirecek haber: 'Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim'#AK Parti
Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçti İşte masadaki işgal planıRus ordusu saldırı pozisyonuna geçti! İşte masadaki işgal planı!#Rusya
Elektrik paketinde sona gelindiElektrik paketinde sona gelindi#Elektrik Faturaları
Etiketler bu kez indi Bazı ürünlerde yüzde 30u bulduEtiketler bu kez indi! Bazı ürünlerde yüzde 30'u buldu#KDV
Tarihte ilk kez Ulusal Acil DurumTarihte ilk kez! 'Ulusal Acil Durum'#KANADA
Canlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladımCanlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladım!#Yaşar Alptekin
50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım!#Naomi Campbell
28 Şubat ne alaka28 Şubat ne alaka#28 Şubat
İlişki durumu karışıkİlişki durumu karışık!#Alişan
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Yanık: 236 milyon lira SED ödemesi yapıldı

#SED#Derya Yanık#Ödeme
Bakan Yanık: 236 milyon lira SED ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödüyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için şubat ayında toplam 236 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının birçok sosyal hizmet sunduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED’in de çocukların desteklenmesine yönelik bir hizmet modeli olduğunu belirtti.

Aile odaklı bir uygulama olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden uzakta büyümesinin önlenmesinin amaçlandığını vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödüyoruz. SED, ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları amacıyla ödenmektedir. SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemeyi, aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle aile bireylerinin birbirinden kopmasını önleyerek, çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için hem maddi hem de manevi destek sunuyoruz. SED ödemesinden yararlanan çocuklarımız için birçok etkinlik düzenleyerek, maddi desteğin yanı sıra çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine de ortam sağlıyoruz.”

Haberin Devamı

SED hizmetinden 144 bin çocuğun yararlandığını ifade eden Bakan Yanık, geçen ay her bir çocuk için ödenen ortalama miktarın 1259 liradan 1611 liraya yükseltildiğini hatırlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#SED#Derya Yanık#Ödeme

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron