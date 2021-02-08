Bakan Varank'tan yatırım açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Macar firmanın yatırımına ilişkin, "Bu yatırım, Macar dostlarımızın ekonomik potansiyel ve siyasi istikrarımıza duyduğu güveninin somut bir yansıması. Bu yatırımı, büyük potansiyel taşıyan Türk-Macar ekonomik iş birliğinin dönüm noktalarından biri olarak görüyorum. 2021 yılının Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde güvenin tazelendiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz." dedi.