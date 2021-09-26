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Bakan Varank'tan TEKNOFEST'teki yarışmacılar için destek çağrısı

#TEKNOFEST#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank#Teknofest Yarışmacıları
Bakan Varanktan TEKNOFESTteki yarışmacılar için destek çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üniversitelerimize, şehirlerimizdeki sanayi odalarına, ticaret odalarına, organize sanayi bölgelerine, firmalarımıza çağrı yapmış olalım. Bakınız, şehirlerimizde, gelecekte başarı hikayesi yazacak mühendisler, teknisyenler, bilim insanları işte TEKNOFEST'teki gençlerin arasından çıkacak." dedi.

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AA- Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'nın kazananları, kupasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katıldığı törende aldı. Varank, burada yaptığı konuşmada, gençlerin gayretine, takım çalışmalarını gıptayla izlediğini ifade ederek, "Gençlerimiz, düzenlediğimiz yarışmalarda büyük gayretler göstererek, ileri derecede mühendislik gerektiren işleri kendi takımlarını kurarak gerçekleştiriyor. Biz bunu gıptayla izliyoruz. İlerisi açısından da güvende hissettiren yarışmalara ve sonuçlara tanıklık ediyoruz." diye konuştu.

Yarışmacı gençlere gayretlerinden dolayı teşekkür eden Varank, gençleri TEKNOFEST'te TÜBİTAK'la Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak desteklediklerini ifade etti. Türkiye'nin dört bir yanından bu yarışmalara gelen öğrencilere, üniversitelerin ve yerel paydaşların verdiği desteklerin önemini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

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"Buradan üniversitelerimize, şehirlerimizdeki sanayi odalarına, ticaret odalarına, organize sanayi bölgelerine, firmalarımıza çağrı yapmış olalım. Bakınız, şehirlerimizde, gelecekte başarı hikayesi yazacak mühendisler, teknisyenler, bilim insanları işte buradaki gençlerin arasından çıkacak. Lütfen onları desteklemekte, eliniz hafif kalmasın. Mutlaka bu kardeşlerimize destek olun. Özellikle üniversitelere ve rektörlere çağrı yapmış olalım."

Varank, yarışmacı gençlerin ailelerine de teşekkür ederek, "Yarışmacı genç kardeşlerimizin arasından çıkacak mühendisler TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan bile daha iyilerini başaracaklar. Çünkü bilim ve teknoloji böyle bir şey. Hep üstüne koyarak gidiyorsunuz. Selçuk Bayraktar gibi gençler bu işin öncüsü oldular, bu işleri başlattılar. Sizler onları daha ileri götüreceksiniz." ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ
Bakan Varank, daha sonra beraberindeki heyetle, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları ve Çevre Teknolojileri Yarışması çadırını ziyaret etti. Yarışmalardan projelerine ilişkin bilgi alan Varank, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Festival alanında ziyaretçilerle de fotoğraf çektiren Varank, son olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda ödül alan yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

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#TEKNOFEST#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank#Teknofest Yarışmacıları