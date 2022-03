Bakan Varank'tan önemli Milli Muharip Uçak açıklaması

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen sene İsviçre’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nın 16- 23 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya’da yapılacağını açıkladı.

TÜBİTAK 29. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni, EXPO 2016 Şakayık Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, siyasiler ve çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı.

174 öğrencinin madalya almaya hak kazandığı törende konuşan Bakan Varank, "Kazandığınız madalya altın olmuş, gümüş olmuş, bronz olmuş önemli değil. Bizim değer verdiğimiz kıstas hiçbir zaman bunlar olmadı. Bizim burada değerli gördüğümüz esas nokta, sizin bu yaşlarda gösterdiğiniz gayrettir, özveridir" dedi.

Bir ülkenin tam bağımsızlığının bilim ve teknolojideki bağımsızlığı ile doğru orantılı olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Bu bağlamda sizlerin bilim ve teknoloji alanında elde ettiği her bir başarı, ortaya koyduğu her bir yenilik ülkemizin güçlü yarınlarında önemli bir rol oynuyor. Ülkemizin dünya arenasında elinin güçlü olmasını sağlıyor. İşte bu yüzden biz her zaman diyoruz ki; bilimin, araştırmanın, geliştirmenin, yenilikçiliğin, girişimciliğin peşinden koşan her bir birey başımızın tacıdır. Daha ilkokuldan itibaren hem teorik hem de uygulama anlamında çocuklarımızı bilim ve teknolojiye çok erken yaşlardan itibaren ısındırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Gençlerin ülkenin geleceğine ve inovasyon ekosistemine sağlayacakları katkıların heyecanlandırdığını dile getiren Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl kız öğrencilerin bilgisayara olan ilgilerini artırmak amacıyla İsviçre’nin ev sahipliğinde ilk kez Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı düzenlendi. İnşallah 16-23 Ekim 2022 tarihleri arasında bu olimpiyatın ikincisine Antalya’da ev sahipliği yapacağız. Antalya markası bu alanda da ülkemizi gururlandıracak. Şimdiden bu olimpiyatta ülkemizi temsil edecek kızlarımıza başarılar diliyorum. Buradan Antalya’ya da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu olimpiyat Antalya’da düzenlenecekse en fazla katılımın Antalya’dan olması gerekir. İnşallah Antalya’daki kızlarımızı bu olimpiyatlarda birinci olarak görmek istiyoruz. Antalya’yı en iyi şekilde kızlar temsil edecek ve bu olimpiyatlarda birinci olalım."

’ÜLKEMİZ İÇİN BU KONULARDA OLMALIYIZ’

Bilime geçmişten daha çok ihtiyaç olduğunu kaydeden TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise "Geleceğin bu zor konularını, karmaşık ve girişken konularında biz ülkemiz için, insanlık için bu konularda varız demek için bu sürecin içerisinde olmalıyız. 2021 yılında uluslararası dereceye giren öğrencilerimiz 33 madalya aldı. Bunlar gerçekten heyecan verici" dedi.

Törenin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ödül alan öğretmenler ve öğrencilere plaketlerini takdim etti. Bakan Varank, madalya alan bir öğrenciye ne kadar ödül aldığını sordu, aldığı cevabın ardından TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’dan ödül parasının yükseltilmesini istedi.

Bakan Varank, "Savunma sanayimizin öncü kurumlarından TUSAŞ ile ülkemizin Ar-Ge ekosisteminde önemli bir yer tutan Antalya Teknokent’in sektöre örnek teşkil edecek önemli bir birlikteliğine şahitlik ediyoruz. TUSAŞ savunma sanayiinde ülkemizin gözbebeği kurumlarından biri. Hürkuş’tan Atak helikopterine, Aksungur’dan Gökbey’e savunma sanayi, uzay ve havacılık alanında tüm dünyanın konuştuğu başarılı işlerde TUSAŞ’ın imzası var. TUSAŞ’ın yürüttüğü en önemli projelerden biri de ülkemiz için son derece kritik bir konu olan Milli Muharip Uçak Projesi. TUSAŞ burada kuracağı Ar-Ge merkeziyle Milli Muharip Uçak Projesi’nin tasarım ve yazılım çalışmalarını Antalya’da yürütecek. Bildiğiniz gibi Antalya iklimiyle, turizmiyle, sosyal imkanlarıyla ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. İşte Antalya’nın bu özelliklerini ülkemizin Ar-Ge ekosistemini güçlendirmek için de kullanmış olacağız" dedi.

’AVRUPA’DAN BİRÇOK MÜHENDİS PROJEDE ÇALIŞMAK İÇİN GELECEK’

Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden mühendisin bu projede çalışmak için Türkiye’ye geleceğine dikkati çeken Bakan Varank, "Böylece Antalya’nın tüm dünyadan yazılımcılar ve mühendisler için de önemli bir cazibe merkezi olmasını bekliyoruz. İçinde bulunduğumuz Antalya Teknokent tarımdan turizme, bilişimden elektroniğe farklı alanlarda faaliyet gösteren güçlü firmalara sahip. 365 bin metrekarelik alanda yüzde 100 doluluk oranıyla 162 firmaya ev sahipliği yapan teknokentimizde bugüne kadar 800 Ar-Ge projesi tamamlandı, 200’den fazla proje yürütülmeye devam ediyor. Dolayısıyla Antalya Teknokent köklü geçmişi, konumu ve güçlü Ar-Ge ekosistemi ile TUSAŞ’a da büyük güç katacak" diye konuştu.

’MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİ ANTALYA’DAN İRTİFA KAZANACAK’

Milli Muharip Uçak Projesi’nin Antalya’dan irtifa kazanacağını söyleyen Bakan Mustafa Varank, "Ben Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasındaki örnek iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Burada oluşacak başarılı modelin yeni projelere kapı aralamasını temenni ediyorum" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, imza töreninde Antalya’nın İstanbul’dan sonra en çok yurt dışı bağlantısı olan şehir olduğunu ifade etti. Kotil, "Üniversitedeki genç mühendisleri işe alacağız. Şimdiden 8 kişi çalışmaya başladı. Yurt dışından da tecrübeli uzman mühendis ve bilim adamlarını da getireceğiz" dedi.

Öncelikli olarak 80 kişinin istihdamını sağladıklarını söyleyen Kotil, protokolünü imzaladıkları yeni binayla birlikte Antalya’da 400 kişinin istihdam edileceğini sözlerine ekledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Antalya’nın sağlık, turizm ve tarım merkezi olduğunu ancak bundan sonraki hedeflerinin Antalya’yı yazılım merkezi haline getirmek olduğunu dile getirdi.

İmza töreninin ardından TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bakan Mustafa Varank’a tablo hediye etti. Hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Bakan Varank, açılıştan sonra binada gezerken alanda öğrencilerle sohbet etti. Bakan Varank, gezisinde bir çalışanın telefonla acente hizmeti verdiğini görünce telefonu alarak görüşmeye dahil oldu. Bir süre telefonla konuşan Bakan Varank, karşıdaki kişinin aldığı hizmetten memnun olduğunu kaydetti. Stajyer öğrencilerle de görüşen Bakan Varank, kendisine sunulan bir projeye Kepez Belediyesi’nin ise ortak olması yönünde istekte bulundu. Bunun üzerine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yapılacak ortaklıktan memnuniyetlerini dile getirdi.