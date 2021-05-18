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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18.05.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan önemli elektrikli otomobil açıklaması

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Bakan Varank'tan önemli elektrikli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Elektrikli araçlar için şarj altyapısını inşa etmek üzere yol haritamızı hazırladık" dedi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından elektrikli araçlar veşarj sistemleri ile ilgili olarak kullanılan temel terimleri ve tanımları kapsayan “Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri – Temel Terimler ve Tanımlar” standardı hazırlanarak  yayımlandı.

Standartla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’de TOGG başta olmak üzere  elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısını  inşa etmek üzere kapsamlı bir yol haritasını hazırlamış bulunuyoruz. Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik  standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli  başlıklarda atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından  yayınlanan bu standart da çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil  ediyor.” dedi.

PAYDAŞLARIN KATILIMIYLA HAZIRLANDI

Bakan Varank açıklamasında, terimler ve tanımlamalar standardının  sektördeki paydaşların katılımı ile hazırlandığını söyledi. Terim ve  tarif standardının teknik düzenlemelerde ortak bir dil oluşumuna katkı  sağlayacağını ifade eden Bakan Varank şunları kaydetti:

HIZLA BÜYÜYECEK BİR SEKTÖR

Elektrikli araç satışları, son yıllarda  küresel seviyede hızla artıyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla  elektrikli aracı günlük hayatımızda kullanacağız. Öngörülerimize göre 2030 yılına kadar 2 milyonun üzerinde elektrikli araç yollarda olacak. Bunun önemli bir kısmını hiç şüphesiz TOGG oluşturacak.  Bu kapasiteye  hizmet verecek 200 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç  duyulacak. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlarla  birlikte şarj altyapısı da çok hızlı bir şekilde büyüyecek.

ALTYAPI HAZIR OLACAK

Türkiye’nin Otomobili belirlenen takvim  doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak diğer ilgili bakanlıklarla birlikte gerekli altyapı  hazırlıklarını yapıyoruz. İlk yerli araç üretim bandından indiğinde,  şarj altyapımız ülke genelinde elektrikli araç kullanımını destekler  seviyede olacak.

İLK ADIMI TEŞKİL EDİYOR

TOGG başta olmak üzere elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısını inşa etmek üzere  kapsamlı bir yol haritası hazırladık. Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve  yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından yayınlanan bu standart da bu  çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor.

İYİ İŞLEYEN BİR PİYASA

Kısa sürede tüm Türkiye’de yaygınlaşacak ve  önemli bir büyüklüğe ulaşacak şarj sektörünün iyi işleyen bir piyasaya  sistemine sahip olması vazgeçilmez bir husus. Güvenlik, kullanıcı  hakları, rekabet ortamı gibi hususlar açısından, oluşturulacak  standartlar ve mevzuat altyapısı büyük önem taşıyor. Şu an yürüyen bir  mevzuat ve şarj istasyonlarına yönelik bir standart hazırlığı daha  bulunuyor. Sonrasında ise ilgili diğer düzenlemeler yapılacak. Şu an  hazırlanmış olan bu standart diğer düzenlemelerin altlığı ve habercisi  olması bakımından önemli bir adım.

ORTAK DİL OLUŞACAK

Bu standart aynı zamanda mevzuat düzenlemeleri ve  uygunluk değerlendirmelerine katkı sağlayacak. Elektrikli araç  ekosisteminin hızlı bir biçimde gelişmesine yardımcı olacak. Tüm  paydaşların aynı dili kullanmaları sağlanarak teknik düzenlemelerde  ortak bir dil inşa edilecek. Kısaca standardın yaygın kullanımı ile tarafların iletişimi kolaylaşacak.

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