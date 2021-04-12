Bakan Varank'tan Libya'ya işbirliği mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ve Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi.



Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmelerde Varank, ilk olarak Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ebu Heyse'yi ağırladı.



Varank, yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek, Türkiye olarak her zaman Libya'nın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Libya'nın küresel ekonomiye entegre olma konusunda yeni başlangıçlar yapmak için önemli fırsatlarının bulunduğuna işaret eden Varank, "Özellikle sanayi, madencilik ve girişimcilik alanında Libya'nın potansiyelini bir noktaya taşımamız lazım. Bunu da yapacak olan biz bakanlarız, yakın çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Konuk Bakan Ebu Heyse de Türkiye'ye çok güvendiklerini ifade ederek, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri özellikle sanayi ve madenlere yatırım alanlarında daha da geliştirmek istediklerini söyledi.



Varank ile Ebu Heyse'nin ikili görüşmesi basına kapalı devam etti.



Görüşmede sanayi ve yatırım konularıyla mevcut iş birliği mekanizmalarını geliştirmeye yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.



"LİBYA'NIN POTANSİYELİNİ BERABERCE AÇIĞA ÇIKARMALIYIZ"



Daha sonra Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi'yi konuk eden Varank, kardeş ülke Libya ile iş birliğini sürdürme niyetinde olduklarını kaydetti.



Varank, özellikle yükseköğretim alanında ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde iki ülkenin beraber hareket etmesini ve Libya'nın kapasitesini artırmak üzere beraber çalışmak istediklerini belirterek, "2021 sonundaki seçimlerle birlikte Libya'yı çok başka bir dünya bekliyor. Yeni dönemde Libya'nın potansiyelini beraberce açığa çıkarmalıyız." dedi.



Bakan Abdünnebi de görüşmenin çok önemli bir dönemde yapıldığına işaret ederek, Türk hükümeti ve Türk halkına teşekkürlerini iletti. İki ülkenin tarih boyunca önemli ilişkilerinin olduğunu vurgulayan Abdünnebi, yeni iş birliği konularında da planların çizilebileceğini dile getirdi.



Konuşmaların ardından Varank ile Abdünnebi'nin görüşmesi basına kapalı devam etti.

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