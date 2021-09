Bakan Varank'tan istihdam müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılmak için geldiği Diyarbakır'da, 1. Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde Proyem Yem Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı.



Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin yarın yıl dönümü olduğunu anımsatan Varank, "İki yıldır yağmur, kar demeden bu kutlu mücadeleyi sürdüren cesur yürekli annelerimizi buradan selamlıyorum. Gençleri, zehirli ideolojileriyle, türlü baskılarla alıkoyan alçak terör örgütüne ve siyasi uzantılarına hesap soran annelerimizin haklı mücadeleleri tarihe geçti, geçmeye devam ediyor. Bugüne kadar 30'un üzerinde ailemiz evladına kavuştu, inşallah bu sayının daha da arttığını göreceğiz." diye konuştu.



Varank, terörün kökünün tümüyle kazınması için mücadeleye devam ettiklerini vurgulayarak, terörle mücadelede önemli mesafe kat edildiğini, kararlı bir siyasi iradenin öncülüğünde, yerli ve milli olarak geliştirdikleri yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan ordunun canilere göz açtırmadığını belirtti.



"Yıllarca bölgelerin geri kalmışlığından beslendikleri için yatırımları kaçıran zihniyete bölgemizde hayata geçirdiğimiz her bir yeni yatırımla yine tarihin en büyük darbelerini vuruyoruz." ifadelerini kullanan Varank, temmuzda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da resmi açılışını yaptığı 520 milyon lira yatırım bedeli olan 28 fabrikayı hatırlattı.



Yatırım, istihdam, üretim, ihracatın bölgenin tek ve ana gündemi olmasını istediklerinin altını çizen Varank, "Bu kadim topraklar, tarihine uygun şekilde uzay ve teknolojiyle anılsın, gençler bilime, astronomiye ilgi duysun istiyoruz. Bu akşam inşallah Zerzevan Kalesi uluslararası gözlem etkinliğinde gök bilim meraklılarıyla birlikte gökyüzünün gizemli dünyasına hep birlikte şahitlik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK ALANDA KAZANÇLI YATIRIM FIRSATLARI MEVCUT"



Matlı Holding bünyesindeki Proyem'in 9. entegre yem üretim kompleksini Diyarbakır 1. Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğunu aktaran Varank, şunları kaydetti:



"Bu tesis üretim ve depolama kapasitesi bakımından Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olacak. Toplam bedeli 250 milyon lirayı bulan bu yatırım tamamlandığında doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1000 kişilik ilave istihdam oluşturacak. Diyarbakır ve çevresi hem kişi başına canlı hayvan değeri hem de hayvansal üretim bakımından ülkemizde en üst sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla bu bölgede yem üretimi yapacak fabrikalar için muazzam bir pazar bulunuyor. Bölgenin bu potansiyelini görerek yatırım yapan firmamızı tebrik etmek istiyorum."



Varank, Bakanlık olarak bu topraklara değer katan başarılı firmaların her zaman yanlarında olduklarına dikkati çekerek, Proyem'in bu projesiyle Niğde, Konya ve Burdur'daki yatırımlarını teşvik sistemi kapsamında desteklediklerinin bilgisini verdi.



Şirketin ürettiği katma değer ve sağladığı istihdamla destekleri hak ettiğini dile getiren Varank, yerli, yabancı tüm yatırımcıları bu imkanlardan faydalanmaya davet etti.



Varank, Diyarbakır ve bölgedeki her bir ilin sahip olduğu dinamik nüfus ve ekonomik potansiyeliyle yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Enerjiden tarıma dayalı sanayiye, mobilyadan makine sektörüne, tekstilden ayakkabı üretimine kadar birçok alanda kazançlı yatırım fırsatları mevcut. Gelin bu fırsatları beraber değerlendirelim. Hem siz hem bölge halkı hem de ülkemiz kazansın. Biz hazırladığımız altyapıyla, sağladığımız desteklerle her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz."

"2023 VE 2053 İÇİN İDDİALI HEDEFLERİMİZ VAR"



Kovid-19 salgınına rağmen ekonominin imalat sanayisi liderliğinde emin adımlarla yola devam ettiğini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci çeyrekte yüzde 21,7'lik rekor bir büyüme kaydettik. Sanayimizse yüzde 40,5'lik büyümeyle yine ekonomimizin lokomotifi olduğunu ispatladı. Ortaya çıkan bu yüksek büyümede elbette bir miktar baz etkisi olduğunun farkındayız. Ama bu başarı ikinci çeyrekte üretim, istihdam ve ihracatta gösterdiğimiz yüksek performanslar sonrasında beklediğimiz bir durumdu. Bunlar gelecek için olumlu gelişmeler. 2021'i orta vadede sürdürülebilir bir büyüme dönemine girdiğimiz yıl olarak ilan etmiştik. Hamdolsun o şekilde de devam ediyor."



2023 ve 2053 için çok iddialı hedefleri olduğunu vurgulayan Varank, bu hedefleri gerçekleştirebilmek için tüm illerin azami düzeyde katkı verdiği topyekun bir kalkınma süreci oluşturduklarını anlattı.



Bölgesel gelişmişlik farklarını en aza indirmek için titiz politikalar yürüttüklerini dile getiren Varank, şunları kaydetti:



"Diyarbakır'ın potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla sanayi başta olmak üzere gıda, tarım, lojistik ve turizm konularında ilimize muazzam kaynaklar aktardık. Merkezi Diyarbakır’da olan Karacadağ Kalkınma Ajansımız ile 12 yılda 562 projeye 198 milyon lira destek sağladık. Bugün öğleden sonra ajansımızın yeni bir destek programını daha ilan edeceğiz. İmalat sanayi firmalarımızın bu desteği de yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum. 50 milyon liralık bir kaynağı imalat sanayi firmalarımızın hizmetine sunuyoruz. Kullanacakları kredilerin finansman maliyetlerinin önemli bir kısmını bu kaynakla ödemiş olacağız."

Varank, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının da son 19 yılda Diyarbakır’a 1,6 milyar lira yatırım yaptığını, idarenin özellikle büyük çaplı enerji ve sulama projeleriyle bölgenin tarım potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için yoğun çaba sarf ettiğini bildirdi.



SOGEP ve Cazibe Merkezleri Destekleme Programı ile Diyarbakır’ın 32 projesine 315 milyon lira kaynak aktardıklarını söyleyen Varank, ili imalat sanayiinin de parlayan yıldızı yapmak için çalıştıklarını vurguladı.

"İCRAATLARIMIZLA KONUŞUYORUZ"



Bakan Varank, kendilerinden önce ilde yalnızca 45 parselinde üretim yapılan 1 OSB bulunduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün geldiğimiz noktada, 173 milyon liralık yatırımla OSB sayısını 3'e, üretim yapılan parsel sayısını ise 262’ye yükselttik. Sanayi altyapısına yaptığımız yatırımlarla Diyarbakır’daki işletmelerimize yatırım, üretim ve ihracatlarını artıracak önemli destekler sağladık. KOSGEB aracılığıyla 2003’ten bu yana 5 bin 500’den fazla girişimciye 148 milyon liranın üzerinde finansman desteği verdik. Teşvik sistemimiz kapsamında 2002’den bu yana 9,3 milyar lira yatırım öngörüsü olan 1476 teşvik belgesi düzenledik. Hamdolsun bu desteklerimiz sayesinde gelişen sanayi şehrimizde önemli atılımların da yapılmasını sağlamış oldu. Diyarbakır'dan 2002 yılında neredeyse hiç ihracat yapılmazken 2020'de pandemiye rağmen şehrimizde 250 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirildi."



"Muhalefet boş lafla konuşmayı sever ama bizler öyle yapmıyoruz. İcraatlarımızla konuşuyoruz, onlarla huzurunuza geliyoruz." diyen Varank, ilin ve bölgenin kalkınması için çalıştıklarını anlattı.



"4 İLÇEDE FABRİKALAR İNŞA EDİYORUZ"



Varank, "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Diyarbakır'ın 4 farklı ilçesinde hazır giyim sektörüne yönelik fabrikalar inşa ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Yararlanıcı kurumlarla sözleşmeler imzalandı, fabrikalar için talepler alınıyor. Allah’ın izniyle bu fabrikalar en geç 12 ayda tamamlanıp faaliyete geçecek. Bu tesisler tam kapasiteyle çalıştığında 5 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. Gerek müjdesini verdiğim fabrikalar gerekse Proyem firmamızın bu devasa tesisi Diyarbakırımızı kalkınma hedeflerine biraz daha yaklaştıracak."



Temel atma törenine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve Matlı Grup AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da katıldı.



Konuşmaların ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, butonlara basarak fabrikanın temelini attı. Bu sırada, Türkiye'nin en büyük entegre yem fabrikasını Diyarbakır'da açtıklarını belirten Varank, "Diyarbakır nedir diye merak eden varsa gelsinler OSB’mizi ziyaret etsinler. Burada inşa edilen Türkiye’nin en büyük yem fabrikasını, gökyüzü gözlem şenliği yaptığımız Zerzevan Kalesi'ni, İslam medeniyetinin büyük eserlerini görsünler. Diyarbakır'ın önümüzdeki süreçte önü çok açık inşallah bu potansiyeli tüm Türkiye'den ve dünyadan yatırımcılar değerlendirecekler." dedi.



Bakan Varank, tören öncesinde Diyarbakır Valiliğini de ziyaret etti.

