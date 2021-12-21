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Bakan Varank: Türkiye ekonomisi yoluna emin adımlarla devam edecek

#Mustafa Varank#Son Dakika#Ekonomi
Bakan Varank: Türkiye ekonomisi yoluna emin adımlarla devam edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'nda değerlendirmelerde bulundu. "İstikrar ve öngörülebilirliği sağlamak temel hedefimiz" diyen Bakan Varank, "Bugün kamuoyunun ve üniversitelerimizin özellikle beklediği hususu da buradan ilan etmiş olacağız" ifadesinde bulundu.

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Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından notlar;

* Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin tüm dünyada yaşanan enflasyon sorununu görmezden geliyorlar. Cumhurbaşkanının ilan ettiği ekonomi destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görebiliyorum. Ülkemizi serbest piyasa rejiminden temel iktisattan kopuk gibi göstermeye çalışanların Türk ekonomisine açıktan düşmanlık ettiğini hep beraber izledik.

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* Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamışlardır diye düşünüyorum. Şunu herkes çok iyi bilmeli. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz finansmana düşük maliyetle ulaşabilecek. Şunu özellikle belirtmek istiyorum.

* Türkiye ekonomisini muhalefetin yaptığı gibi demagoji ile laf salatasıyla değil gerçekten üreterek, daha çok istihdamla, daha çok yatırımla ve daha çok ihracatla büyüteceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ekmeğini ve umudunu daha da büyüteceğimiz bir döneme hızla giriyoruz.

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* Bugün kamuoyunun ve üniversitelerimizin özellikle beklediği hususu da buradan ilan etmiş olacağız. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan ve her sene kamuoyu yararına sunabilen yeni iş fikirlerinin olgunlaşmasını ve hayata geçirilmesini sağlayan bir ortam sunabilen, kazandırdığı girişimcilik ruhuyla risk alabilen bireyler yetiştiren sağladığı ekonomik katkı ve yaygınlaştırdığı yenilik kültürüyle kalkınmada itici role sahip olan üniversiteleri kastediyoruz.

 

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