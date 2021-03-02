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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02.03.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan büyüme mesajı

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Bakan Varank'tan büyüme mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ekonomisindeki büyümeye sanayi sektörünün verdiği katkılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Varank "İmalat sanayi, 2020 yılı dördüncü çeyreğindeki yüzde 10,5’lik  büyüme ile GSYH'ya en çok katkı sağlayan sektör oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, imalat sanayi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor." dedi.

Varank twitter hesabından paylaştığı mesajlarda şunları söyledi:

"İmalat sanayi, 2020 yılı dördüncü çeyreğindeki yüzde 10,5’lik  büyüme ile GSYH'ya en çok katkı sağlayan sektör oldu.

En güzel tarafı ise üretimdeki artışın istihdama da yansıması.

Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı imalat sanayi istihdamı 325 bin  artarak Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6  yükselişle 4 milyon 99 bin kişiye ulaştı.

Yine aynı dönemde makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 38,7’lik  güçlü bir artış gerçekleşti.

Bu durum imalat sanayinin önümüzdeki dönemde büyümeye devam  edeceğinin göstergesi. Teşvik ve desteklerimizin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor!"

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