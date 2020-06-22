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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

Bakan Varank: Yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız

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Bakan Varank: Yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici güvenindeki artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracaklarını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti. Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de haziranda yüzde 4,5 arttı. Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız" ifadesini kullandı.

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