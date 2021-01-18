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GeriEkonomi Bakan Varank: Yerli aşı çalışmalarında son viraja girdik
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 13:48 | Son Güncelleme:

Bakan Varank: Yerli aşı çalışmalarında son viraja girdik

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Bakan Varank: Yerli aşı çalışmalarında son viraja girdik
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Başlayan aşılama programıyla birlikte artık pandemide bir dönüm noktasına geldik. İthal ettiğimiz aşıların yanında yerli aşı çalışmalarında da artık son viraja girdik. Orada da elde edeceğimiz başarılı neticelerle toplumumuzun tamamını aşılayıp bu sıkıntılı süreci Allah'ın izniyle arkamızda bırakacağız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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