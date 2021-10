Bakan Varank: Yatırımcıları davet ediyorum

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm yatırımcıları, ülkemizin sunduğu muazzam imkanlardan faydalanmaya ve buraya yatırım yapmaya davet ediyorum. Ülkemizin jeopolitik konumu, üretim altyapısı hem en büyük pazarlara sizleri yakınlaştıracak hem de muazzam bir çalışma ortamını sizlere sunacak." dedi.



Varank, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, Türkiye'nin en büyük polipropilen üretim tesisinin temelinin atıldığını söyledi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Adana'da üretime geçen 26 firmanın resmi açılışının da yapıldığını belirten Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ortaya konulan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi.

Bakan Varank, Türkiye'yi geliştirecek konu ve ürünlere öncelik verdiklerini ifade ederek, "Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, küresel rekabet gücünü artıracak, katma değerli üretimi geliştirecek alanlarda ciddi bir atılım içindeyiz. Teşvik ve desteklerimizi, verimlilik odaklı tasarlıyor, ülkemiz için stratejik konu ve ürünlere öncelik veriyoruz. Bugün temelini atacağımız polipropilen üretim tesisi de bu yaklaşımın bir yansıması." diye konuştu.

Türkiye'nin, Kovid-19 sürecine rağmen üretimde hız kesmediğinin altını çizen Varank, şöyle devam etti:



"Himayelerinizde, neredeyse sıfırdan dizayn ettiğimiz araştırma-geliştirme ekosistemimiz, lojistik altyapımız, Türkiye'nin her noktasına yayılan üniversitelerimiz, teknoloji geliştirme bölgelerimiz ve organize sanayi bölgelerimizle, Türkiye artık yerli ve yabancı tüm yatırımcıların dikkatini cezbediyor. Pandemiye rağmen büyüme hızını kesmeyen sanayi yatırımlarımız ve bugün kamuoyuna zatıaliniz tarafından paylaşılacak bu devasa girişim, Türkiye'nin yükselen cazibesinin adeta bir ispatı konumunda. Önümüzdeki dönemde de sizlerin destek ve yönlendirmeleriyle ülkemizin cazibesini artıracak işlerimize kararlılıkla devam edeceğiz."



"TEMELİ ATILAN PROJE PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NA UYGUN"



Bakan Varank, kimya sektörünün, Ar-Ge kapasitesi, teknoloji seviyesi ve ileri gelir bağlantıları sayesinde ülke sanayisinin ana unsurlarından biri konumunda olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Özel sektör tarafından şimdiye kadar Türkiye'de başlanan en büyük yatırımlardan biri olan bu tesisle birlikte ekonomimize rekabetçiliği kazandırmış olacağız. Temelini atmış olduğumuz bu tesis, tam anlamıyla global bir proje. Her aşamasında teknoloji transferi sağlayan anlaşmaları da beraberinde getiriyor. Polipropilen üretim tesisi için 3, endüstri bölgesi içinse 2 olmak üzere toplamda 5 küresel firmayla burada anlaşmalar imzalanacak. Bunların hepsi çok önemli ve değerli ama ben özellikle Japon Sojitz firmasıyla imzalanan hidrojen üretimi anlaşmasını çok önemsediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü bir iş birliği de geçen hafta Meclis'imizde onaylanan, sizin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilan ettiğiniz Paris İklim Anlaşması'na uygun biçimde yeşile ve çevreye duyarlı hidrojen enerjisi üretimi teknolojisini ülkemize kazandırmış olacağız."



Yatırımların, Türkiye'nin ekonomisine güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Varank, yol göstericiliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti, yatırımcı firma yetkililerini de kutladı.



"YATIRIMCILARI ÜLKEMİZİN SUNDUĞU İMKANLARDAN FAYDALANMAYA DAVET EDİYORUM"



Bakan Varank, şunları kaydetti:



"Tüm yatırımcıları, ülkemizin sunduğu muazzam imkanlardan faydalanmaya ve buraya yatırım yapmaya davet ediyorum. Ülkemizin jeopolitik konumu, üretim altyapısı hem en büyük pazarlara sizleri yakınlaştıracak hem de muazzam bir çalışma ortamını sizlere sunacak. 'Gelin buradaki fırsatları hep birlikte değerlendirelim.' diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'm, liderliğinizde sürdürdüğümüz politikalarla küresel ısınmanın olumsuz etkilerini hissettiğimiz bir dünyada, sanayimizin dümenini dirayetli bir şekilde rotada tutmaya devam ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan asla taviz vermiyoruz. Kurduğumuz OSB ve endüstri bölgeleriyle Türkiye'mizi dev bir üretim üssü haline getirdik. Şu anda OSB'lerimizdeki istihdam 2 milyon 200 bine ulaştı. 2023 hedefimiz bunu 2,5 milyon seviyesine ulaştırmak."



OSB'lerin yanında büyük ölçekli yatırımları ülkeye çekmek üzere endüstri bölgeleri anlayışını da ülkeye kazandırdıklarını ifade eden Varank, "İşte burada, Ceyhan'da endüstri bölgemizde de ulusal ve uluslararası yatırımcılarımızı kazandırmaya başladık. Ceyhan bölgesi sadece Türkiye için değil, önümüzdeki dönemde global piyasalar için de gerçekten çok önemli petrokimya alanında adından söz ettirecek bir bölge olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, temeli atılan yatırımların ve üretime geçen tesislerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.



DİĞER KONUŞMACILAR



Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Ceyhan'da güvenilir ve çevre dostu teknolojilerle inşa edilecek tesisin polipropilen ithalatının yüzde 20'sini ikame edeceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Bu tesis cari açığın azaltılmasına her yıl 250 milyon dolar katkı sağlayacaktır. Ayrıca tesisimizde inşaat aşamasında 3 bin kişi, işletme aşamasında ise 300 kişi istihdam edilecektir. Bu projemizi, Cumhurbaşkanı'mızın dost ve kardeş Cezayir Devleti ile geliştirdiği karşılıklı iyi ilişkiler neticesinde bu ülkenin milli şirketi, Afrika'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi Sonatrach ile gerçekleştiriyor olmaktan büyük onur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Yatırım ortağımız Sonatrach, bu yatırımda aynı zamanda polipropilen üretiminin ham maddesi olan propan gazının teminini 2040 yılına kadar kesintisiz bir şekilde sağlayacağını taahhüt ederek bu hayalimizin gerçekleşmesinde çok önemli bir rol üstlenmiştir."



Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach'ın üst yöneticisi Tevfik Hakkar da böyle büyük bir projede bulunmaktan dolayı onur duyduğunu, projeyle Cezayir ve Türkiye ilişkilerinin daha ileriye gideceğini kaydetti.