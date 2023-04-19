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Bakan Varank ve Şentop'tan 'Kızılay çadır sattı' yorumu

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#Mustafa Varank#Mustafa Şentop#Kerem Kınık
Bakan Varank ve Şentoptan Kızılay çadır sattı yorumu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 13:37

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrasında Kızılay'a ilişkin olarak tepkiler oluşmuştu. Kızılay'ın çadır sattığına dair açıklamalarda bulunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a AK Parti cephesinden tepki geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği çok aşikar. İstifa edecekse istifa etmesi lazım" dedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise "Bir kurumun itibarı şahısların kişisel düşüncelerinin, değerlendirmelerinin, itibarının ötesinde birşey, Kızılay'ı hepimizin koruması lazım. Bir kere Kızılay'ın satmak kelimesiyle bir araya gelmesi beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'yi derinden etkileye Kahmaranmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrasında Kızılay'a ilişkin tepkiler artmaya başladı. Kızılay'ın çadır sattığına dair açıklamaları nedeniyle Kızılay Başkanı Kerem Kınık tepki topladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kızılay Başkanı Kınık için "Kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği çok aşikar. İstifa edecekse istifa etmesi lazım. Kamuoyunda şöyle bir algı var, bu niye görevden alınmıyor. Bu resmi bir makam değil, bir spor kulübü dernek statüsündeyse bu da öyle. Başkanıyla ilgili kararı kendi genel kurulları verir" dedi.

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ŞENTOP: KIZILAY'IN SATMAK KELİMESİYLE BİR ARAYA GELMESİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ise "Bu istifa meselesi kişinin kendisinin değerlendireceği bir husustur. Bir kurumun itibarı şahısların kişisel düşüncelerinin, değerlendirmelerinin, itibarının ötesinde birşey, Kızılay'ı hepimizin koruması lazım. Bir kere Kızılay'ın satmak kelimesiyle bir araya gelmesi beni rahatsız ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

 

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#Mustafa Varank#Mustafa Şentop#Kerem Kınık

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