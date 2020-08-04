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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Bakan Varank: Üretim cephesinde beklentiler olumlu

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Bakan Varank: Üretim cephesinde beklentiler olumlu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Şubat 2011'den beri PMI endeksinde en yüksek seviyeyi görerek pek çok ülkeden pozitif ayrıştık. Üretim cephesinde beklentiler olumlu." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artışa ilişkin, "Şubat 2011'den bu yana endekste en yüksek seviyeyi görerek pek çok ülkeden pozitif ayrıştık. Üretim cephesinde beklentiler olumlu." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Reel sektörün temmuzda hız kazandığını, ekonomik güven ve kapasite kullanımından sonra, PMI endeksinin de yükseldiğine işaret eden Varank, "Şubat 2011'den bu yana endekste en yüksek seviyeyi görerek pek çok ülkeden pozitif ayrıştık. Üretim cephesinde beklentiler olumlu." değerlendirmesinde bulundu.
Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre Türkiye, endekste temmuzda elde ettiği 56,9'luk değerle aralarında Çin, ABD, Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu pek çok ülkeyi geride bıraktı.

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