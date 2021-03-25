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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan KOSGEB çağrısı

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Bakan Varank'tan KOSGEB çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor. KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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