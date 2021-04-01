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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 19:24 | Son Güncelleme:

Bakan Varank: Üreterek büyümeye devam ediyoruz

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Bakan Varank: Üreterek büyümeye devam ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) mart ayı verilerine ilişkin, "PMI endeksi üst üste 10 aydır 50'nin üzerindeki pozitif eşik değerini korumayı başardı. Üreterek büyümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, Twitter hesabından, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Endeksin martta bir önceki aya göre 0,9 puan artışla 52,6 düzeyine yükseldiğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Böylelikle PMI endeksi üst üste 10 aydır 50'nin üzerindeki pozitif eşik değerini korumayı başardı. Üreterek büyümeye devam ediyoruz."

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