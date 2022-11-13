Bakan Varank: Ulusal yapay zeka ekosistemini güçlendirmekte kararlıyız

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TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından ilk defa açılan "Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı" sonucunda desteklenmeye değer bulunan projeler, bugün düzenlenen imza töreniyle açıklandı. İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde (BTM) gerçekleştirilen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile iş dünyasından temsilciler katıldı. Proje için başvuruda bulunan 22 konsorsiyumdan 10'unun projesinin kabul edildiğinin açıklandığı törende, açılış konuşması yapan Prof. Dr. Hasan Mandal bu çağrıyla bilgiyi üreten, bilgiyi geliştiren ve bilgiyi kullanan kurumların bir arada olacağı bir yapı olmasını istediklerini belirtti. Mandal, tüm firmalara müteşekkir olduğunu vurgulayarak yeni bir iş modeli denediklerini ve çalışması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, "Ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşabilmek için ilk önce yapay zekâ teknolojilerine yön verecek nitelikli insan kaynağına yatırım yapıyoruz. 2025 yılına kadar bu alandaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını istiyoruz" dedi. Kamu, sanayi, akademi ve girişimciler arasındaki çok paydaşlı iş birliğini en üst seviyede gerçekleştirmek gerektiğini belirterek tüm paydaşları aynı anda harekete geçirecek yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Bu yıl yepyeni bir destek modeli olarak Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısını başlattıklarını belirten Varank, "Bu çağrımızı diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise sahip olduğu destek modeli. Bu destek modelinde bir tarafta yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan bir şirket var. Biz onu müşteri kurum olarak tanımladık. Diğer tarafta ise ihtiyaç duyulan çözümü geliştirecek teknoloji sağlayıcısı olarak tanımladığımız KOBİ ve üniversite gibi ortaklar var. Bu destek modeliyle, yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerimizin, teknoloji sağlayıcıları ve süreç boyunca kendilerine eşlik edecek TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum oluşturmalarını istiyoruz. Yapay Zeka Enstitümüz adeta ekosistemi harekete geçirecek bir katalizör görevini üstlenmiş olacak" diye konuştu.

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"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİNE ÇÖZÜM ORTAĞI OLMA ŞANSI OLUŞTURACAĞIZ"

Bu projelerin ticarileşmesi ve en kısa sürede özel sektörün kullanımına taşınmasının en temel öncelikleri olduğunu belirten Varank, "Bu doğrultuda duyurduğumuz çağrımıza başvurup desteklenmeye hak kazanan 10 konsorsiyumun temsilcileri aramızda. Ben her birini gerçekten tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. Varank, "Bugün olduğu gibi Türkiye'nin en büyük şirketlerine çözüm ortağı olma şansı oluşturacağız. Biz konsorsiyumlarımızı teşvik etmekte, teknoloji üretimini desteklemekte ve böylece ulusal yapay zeka ekosistemini güçlendirmekte kararlıyız" dedi. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Newyork'a ve İngiltere'ye gitmesine de değinen Varank, "İngiltere'ye kadar gitmenize gerek yok, Newyork'a kadar gitmenize kadar gerek yok. Gelin Türkiye'deki kuluçka merkezlerini ziyaret edin" dedi. Varank'ın konuşmasının ardından projeleri kabul edilen konsorsiyumlar arasında, kurum temsilcilerinin de katılımıyla çeşitli anlaşmalar imzalandı.