Bakan Varank: Türkiye salgın sonrası dönemin kazananı olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından öncü göstergelerde 2021 Ocak ayı görünümüne ilişkin grafik paylaştı. Bakan Varank, paylaşımında, "Tüm öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak" ifadesini kullandı.