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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

Bakan Varank: Türkiye salgın sonrası dönemin kazananı olacak

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Bakan Varank: Türkiye salgın sonrası dönemin kazananı olacak
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından öncü göstergelerde 2021 Ocak ayı görünümüne ilişkin grafik paylaştı. Bakan Varank, paylaşımında, "Tüm öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak" ifadesini kullandı.

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