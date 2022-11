Bakan Varank: Togg'un 115 tedarikçisinden 86'sı yerli

Haberin Devamı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesini görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, komisyona, bakanlık ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı. Varank, küresel ekonomide eşine nadir rastlanılan zor zamanlardan geçtiklerini belirterek, "Türkiye, bu zorlu dönemin sınamalarıyla mücadele edecek güce de getirdiği riskleri fırsata çevirecek kabiliyete de sahiptir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak öncelikle yapısal meselelere dair çözümler üretmeye odaklanıyoruz. Yenilikçi, dinamik, ayakları yere sağlam basan ve ülkemizi küresel rekabette üst basamaklara taşıyacak projelere yoğunlaşıyoruz. Oluşturduğumuz güçlü ekosistem sayesinde, imalat sanayimizin büyümedeki öncü rolü artarak devam ediyor. Sanayinin milli gelir içindeki payını yüzde 22,1'den yüzde 25,6'ya yükselttik. Bir yandan ürün gamımız zenginleşirken diğer yandan Türk sanayicisinin yeni gelişmelere adapte olma esnekliği her geçen gün artıyor. En büyük dış ticaret ortağımız AB başta olmak üzere dünyada yaşanan talep daralmasına rağmen sanayi hasılamız ilk çeyrekte yüzde 8,2, ikinci çeyrekte de yüzde 7,8 büyüyerek gelişimini sürdürdü" diye konuştu.



'İHA ÜRETİMİNDE DÜNYADA 1 NUMARAYIZ'



Türkiye'nin bugün demir-çelik, beyaz eşya, ticari araç ve düz cam üretiminde Avrupa'da 1'inci olduğunu dile getiren Bakan Varank, şunları kaydetti:



"Çimento üretiminde Avrupa lideri ve dünya 2'ncisiyiz. Değirmen makineleri ihracatında dünyada bir numarayız. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numarayız. Şu anda Avrupa'nın en teknolojik gemilerini Türkiye üretiyor. Bir zamanlar 'Bitti, bitecek' denilen gemi inşa sektöründe yılda 2 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Makine ihracatımız 21 milyar doları yakaladı. Kağıt ürünleri sektöründe ihracatımızı tam 9 kat artırdık. Alanında Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasını bu yıl Söke'de açtık. Geçmişte tümüyle ithalatçı olduğumuz demir yolu araç ve ekipmanlarında artık net ihracatçı konumundayız. Bakınız Türkiye, 'Yeşil Kompleksite Potansiyeli'nde 195 ülke arasında 6'ncı sırada yer alıyor. Yani, sanayi üretiminde tüm dünyadan pozitif ayrışırken, yeşil dönüşümü önceleyen sanayi politikalarımızla; Güney Kore, ABD ve Japonya gibi ülkelerle rekabet edebilir hale geldik. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncüyüz. Rüzgar santrallerinin en kritik parçalarını ülkemizde üretebiliyoruz. Ürettiğimiz her 100 elektrikli otobüsten 82'sini ihraç ediyoruz."



'YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARIMIZ 5 KAT ARTACAK'



‘Türkiye Yüzyılı'na iddialı ama gerçekçi hedeflerle girdiklerini vurgulayan Bakan Varank, "2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin kurulmasını sağlayacağız. 'Mobilite, Akıllı Yaşam ve Sağlık Teknolojileri' yol haritalarıyla bu alanlarda yeni ürün ve çözümler geliştirerek, küresel değer zincirinde rekabetçiliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Geçen yıl ilan ettiğimiz 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne yönelik çalışmalarımız sürüyor. Açtığımız 'Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı' ile teknoloji geliştiren KOBİ ve üniversiteleri, büyük kuruluşlarımızla bir araya getiriyoruz. Yeni nesil TRUBA süper bilgisayarımızın yer alacağı yeni veri merkezini 2023 yılında Ankara'da açıyoruz. Böylece ülkemizde yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasitemiz 5 kat artacak. Ayrıca bugün itibarıyla yapay zeka çalışmalarında önemli bir referans noktası olan 'Yapay Zeka Küresel Ortaklığı'nın (Global Partnership on AI- GPAI) üyesi olduk. Nitelikli insan kaynağımızı el üstünde tutmaya devam ediyoruz" dedi.



'NİSAN AYINA KADAR 81 İLİMİZDE 1571 ŞARJ İSTASYONU KURULACAK'



Bakan Varank, yerli ve milli otomobil Togg ile ilgili de şunları kaydetti:



"Togg, Türkiye'deki üretim altyapısının ve Türk mühendislerinin kabiliyetlerinin hangi noktalara geldiğini gösteren en güzel örneklerden biridir. Otomotiv sektörünü ve tedarik endüstrisini kökten dönüştürme potansiyeline sahip müstesna bir projedir. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki Togg'un 115 tedarikçisinden 86'sı yerlidir. Fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olduğu için bu yerlilik oranlarını çok daha yukarılara taşıyabilmek yine bizim elimizde. Yüce milletimizin bu teknoloji harikası aracı bir an önce yollarda görmek için sabırsızlandığını da biliyoruz. Bu amaçla elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştıracak şarj istasyonlarının kurulumu noktasında geçen sene sözünü verdiğimiz adımları attık. Uygulamaya aldığımız 'Elektrikli Araçlar Hızlı Şarj İstasyonu Destek Programı'yla nisan ayına kadar 81 ilimizde 1571 şarj istasyonu kurulacak. Biz Togg'un doğuştan elektrikli olması gerektiğini söylerken, esasında bir vizyon ortaya koymuştuk. Türkiye'nin elektrikli araçlar ve batarya teknolojilerinde global bir üretim üssü olabileceğini dile getirmiştik. Hamdolsun bu yolda somut çıktılar görüyoruz."



Bakan Varank ayrıca bakanlık ve bağlı kuruluşların 2023 yılı bütçesini 59 milyar 985 milyon 719 bin lira olarak öngördüklerini söyledi.