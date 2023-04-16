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Bakan Varank: Togg gibi daha nice markaları bu şehirden çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceğiz

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#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Mustafa Varank#Togg
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 15:50

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, her ramazan ayında sosyal medya üzerinden yaptığı gençlerle sürpriz iftar ve sahur buluşmalarına seçim bölgesi Bursa’da devam ediyor. Bakan Varank, Togg gibi daha nice markaları Bursa'dan çıkarmak üzere çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

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Bakan Varank, Bursa’daki sosyal medya hesabından “Gençler; Bu gece Abdal’da Bursa tahanlısı ve simit ile toplu değil Togg’lu sahur yapmaya var mısınız?” sorusunu yöneltti. Ardından da çayları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ısmarlayacağını ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da “Sahurda çaylar benden. Mekânı geçen seneden biliyorsunuz. Hepinizi bekliyorum gençler.” mesajını paylaştı.
 
FIRINDA TAHANLI SERVİSİ

Bu paylaşımların ardından Bakan Varank, Gemlik rengi Togg T10X ile geldiği Tarihi Abdal Meydanında Bursalı gençlerle sahur yaptı. Meydanda yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Varank, Abdal Simit Fırını’na girerek gençlere Bursa Tahanlısı, simit ve börek ikram etti.
 
GENÇLER YOL ARKADAŞIMIZ

Bakan Varank, gençlerle birlikte tahinli pide, simit ve börekten oluşan menü ile sahur yaptı. Togg’un Gemlik’te üretildiğini hatırlatan Varank, “Togg gibi nice markaları bu şehirden çıkarmak için çalışacağız. Biz bir oldukça beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmaz biz buna inanıyoruz. Bizim bu gayretimizde en önemli yol arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz.” dedi.

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Bakan Varank: Togg gibi daha nice markaları bu şehirden çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceğiz

 
GENÇLER BİZİ YOLDA BIRAKMADI
 
Varank, Togg’da çalışan yüzlerce genç olduğunu kaydederek “İşte biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimize inanıyoruz onlar da bizi hiçbir zaman yolda bırakmıyorlar. Türkiye’nin otomobilini üretmeyi başardık, genç kardeşlerimizin sayesinde.” diye konuştu.
 
BURSA’YA UZAK DEĞİL
 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da sosyal medya üzerinden buluşmanın gerçekleştiğini belirterek katılanlara teşekkür etti. Bakan Varank’ın Togg ile sahura geldiğini ifade eden Aktaş, “Gördüğünüz araç Türkiye’nin 60 yıllık beklentisi. Sayın bakanımız Bursa’ya hiç uzak değil. Bu aracın çıkması için ben şahidim defalarca gece toplantılara geldi. Sabahın köründe geldi. Yeter ki bu araç çıksın diye.” ifadelerini kullandı.

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Bakan Varank: Togg gibi daha nice markaları bu şehirden çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceğiz

 
16 BİN YADİGAR HATIRA BİLET
 
Sahurda Bakan Varank’a Bursaspor Başkanı Ömer Faruk Banaz tarafından forma hediye edildi. Banaz, “Yadigar Bilet” kampanyasından bahsetti. Bakan Varank, 16 bin tane yadigar bilet alacağını söyledi.
 
BURSALI TOGG
 
Bakan Varank, kendisine hediye edilen Bursaspor’un taraftar grubu Teksas’ın atkısını 16 BRS 99 plakalı Togg makam aracınının ön konsoluna serdi. Bursaspor amblemli araç kokusunun da olması dikkatlerden kaçmadı.

“TOGG’UN BAŞKENTİ”

Sahura katılan gençler de duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sosyal medya mesajını görerek sahura katıldığını ifade eden gençler, organizasyon için teşekkür etti. Gemlik’ten sahura katılan gençler de “Togg’un başkenti Gemlik’ten 4 arkadaşımız geldik. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

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Bakan Varank: Togg gibi daha nice markaları bu şehirden çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceğiz

 
BURSA’NIN SAHUR LEZZETİ
 
Bakan Varank’ın gençlere ikram ettiği Bursa’ya özgü tatlı bir pide olan Bursa Tahanlısı, kahvaltıda ve öğle yemeğinde tüketiliyor. Ramazan ayında ise sahurda simit ile birlikte Bursalıların tercih ettiği bir lezzet olan Bursa Tahanlısı için Tarihi Abdal Meydanında toplanan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

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#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Mustafa Varank#Togg

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