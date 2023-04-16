Bakan Varank: Togg gibi daha nice markaları bu şehirden çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceğiz

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Bakan Varank, Bursa’daki sosyal medya hesabından “Gençler; Bu gece Abdal’da Bursa tahanlısı ve simit ile toplu değil Togg’lu sahur yapmaya var mısınız?” sorusunu yöneltti. Ardından da çayları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ısmarlayacağını ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da “Sahurda çaylar benden. Mekânı geçen seneden biliyorsunuz. Hepinizi bekliyorum gençler.” mesajını paylaştı.



FIRINDA TAHANLI SERVİSİ

Bu paylaşımların ardından Bakan Varank, Gemlik rengi Togg T10X ile geldiği Tarihi Abdal Meydanında Bursalı gençlerle sahur yaptı. Meydanda yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Varank, Abdal Simit Fırını’na girerek gençlere Bursa Tahanlısı, simit ve börek ikram etti.



GENÇLER YOL ARKADAŞIMIZ

Bakan Varank, gençlerle birlikte tahinli pide, simit ve börekten oluşan menü ile sahur yaptı. Togg’un Gemlik’te üretildiğini hatırlatan Varank, “Togg gibi nice markaları bu şehirden çıkarmak için çalışacağız. Biz bir oldukça beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmaz biz buna inanıyoruz. Bizim bu gayretimizde en önemli yol arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz.” dedi.

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Varank, Togg’da çalışan yüzlerce genç olduğunu kaydederek “İşte biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimize inanıyoruz onlar da bizi hiçbir zaman yolda bırakmıyorlar. Türkiye’nin otomobilini üretmeyi başardık, genç kardeşlerimizin sayesinde.” diye konuştu.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da sosyal medya üzerinden buluşmanın gerçekleştiğini belirterek katılanlara teşekkür etti. Bakan Varank’ın Togg ile sahura geldiğini ifade eden Aktaş, “Gördüğünüz araç Türkiye’nin 60 yıllık beklentisi. Sayın bakanımız Bursa’ya hiç uzak değil. Bu aracın çıkması için ben şahidim defalarca gece toplantılara geldi. Sabahın köründe geldi. Yeter ki bu araç çıksın diye.” ifadelerini kullandı.

Sahurda Bakan Varank’a Bursaspor Başkanı Ömer Faruk Banaz tarafından forma hediye edildi. Banaz, “Yadigar Bilet” kampanyasından bahsetti. Bakan Varank, 16 bin tane yadigar bilet alacağını söyledi.Bakan Varank, kendisine hediye edilen Bursaspor’un taraftar grubu Teksas’ın atkısını 16 BRS 99 plakalı Togg makam aracınının ön konsoluna serdi. Bursaspor amblemli araç kokusunun da olması dikkatlerden kaçmadı.

Sahura katılan gençler de duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sosyal medya mesajını görerek sahura katıldığını ifade eden gençler, organizasyon için teşekkür etti. Gemlik’ten sahura katılan gençler de “Togg’un başkenti Gemlik’ten 4 arkadaşımız geldik. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

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Bakan Varank’ın gençlere ikram ettiği Bursa’ya özgü tatlı bir pide olan Bursa Tahanlısı, kahvaltıda ve öğle yemeğinde tüketiliyor. Ramazan ayında ise sahurda simit ile birlikte Bursalıların tercih ettiği bir lezzet olan Bursa Tahanlısı için Tarihi Abdal Meydanında toplanan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor.