Bakan Varank: Togg bizim için gurur meselesi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Varank, “Hukuk tanımazlıkları bir kenara, Dünya şehri İstanbul’a yarı zamanlı belediye başkanlığını reva görüyorlar. Şunu herkes bilmeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimsenin yedek makamı değildir, olamaz” dedi.



Sultanbeyli’nde ilçe esnafının e-ticarete geçişini ve dijital dönüşümünü destekleme ve Sultanbeyli’nin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ilçe esnafı katıldı. Açılışta konuşan Bakan Varank, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi isminin bir tabeladan ibaret olduğu bu dönemde, ilçe belediyelerimiz İstanbul’da, büyük fark oluşturan işlere imza atıyorlar“ dedi.



“İBB BAŞKANLIĞI DIŞINDA HER İŞİ YAPAN BİRİ VAR”



İBB Başkanı İmamoğlu hakkında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi isminin bir tabeladan ibaret olduğu bu dönemde, ilçe belediyelerimiz İstanbul’da, büyük fark oluşturan işlere imza atıyorlar. Bu durum, bizim belediyelerimizin ne kadar başarılı olduğunu görmemiz açısından faydalı, ama İstanbul için maalesef bir kayıp dönemin işareti. Bakınız arkadaşlar, seçildiği günden beri İBB’deki görev alanı dışında her alana göz kırpan bir siyasi profil ile karşı karşıyayız. Tabi biz eleştirince, bir bakan İBB başkanını eleştirir mi diyorlar. İyi de ortada İBB Başkanlığı dışında her işi yapan biri var. Hem bu aralar Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki ebeveyn kavgasının suhulete ermesi için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine de talip.” şeklinde konuştu.



“İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİMSENİN YEDEK MAKAMI DEĞİLDİR”



İBB’nin kimsenin yedek makamı olamayacağını ifade eden Varank, “Seçim ya da adaylık gerektirmeyen bir makam için yine ülkenin dört bir yanında geziyor. Bir bakıyorsunuz Burdur’da, bir bakıyorsunuz Sinop’ta, bir bakıyorsunuz Trabzon’da. Hal böyle olunca İstanbullular da soruyor; Sayın başkan, İstanbul’a uğramayı da düşünüyor musunuz? Bu şehrin sorunlarıyla, acil hizmet bekleyen alanlarıyla ilgilenmeyi de düşünüyor musunuz? İstanbul halkı sizi Anadolu turnesi yapmanız için mi seçti? Durum o kadar acı ki, şimdi ne diyorlar; 7’li koalisyon kazanırsa bu muhteremler hem belediye başkanlığı hem Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini beraber yürüteceklermiş. Yahu siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Hukuk tanımazlıkları bir kenara, Dünya şehri İstanbul’a yarı zamanlı belediye başkanlığını reva görüyorlar. Şunu herkes bilmeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimsenin yedek makamı değildir, olamaz” dedi.



“TEKNOLOJİDEKİ HIZLI GELİŞİM, İŞ YAPIŞ ŞEKİLLERİMİZİ KÖKTEN DEĞİŞTİRDİ”



Bakan Varank konuşmasının devamında, "Dijital dönüşüm, özellikle pandemi sonrasında dünyanın vazgeçilmezi haline geldi. Teknolojideki hızlı gelişim, iş yapış şekillerimizi kökten değiştirdi. Dijital yetkinlikler, rekabette en önemli avantaj haline geldi. Daha verimli ve etkili çalışma, hızlı ve doğru karar alma, maliyet tasarrufu, küresel pazarlara daha kolay açılma gibi birçok faydayı beraberinde getirdi. Sultanbeyli Belediyesi'nin Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezi, bu ihtiyaçları karşılamak için önemli bir girişim. Merkezde yer alan açık ofisler, eğitim sınıfları, bilgisayar laboratuvarları ve diğer donanımlar, işletmelerin dijital yetkinliklerini artırmalarına yardımcı olacak” şeklinde konuştu.



ESNAFA ÜCRETSİZ HİZMET SUNULUYOR



İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destek verdiği Dijital Dönüşüm Merkezi, işini dijital ortama taşımak isteyen esnafa birçok imkân sunuyor. Merkezde, esnafa ve girişimcilere e-ticaret konusunda destek veriliyor. E-Ticaret Danışmanlığı, Profesyonel Ürün Fotoğraf Çekimi ve İçerik Editörlüğü, Sosyal Medya Danışmanlığı gibi alanlarda esnaflara ücretsiz hizmet sunuluyor.

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"TOGG BİZİM İÇİN GURUR MESELESİ"

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Bakanlıklara araçlar teslim edilmeye başlandı. Biz de bakanlık olarak ilk aracımızı aldık. Aracımızla gelmiş olduk. Böyle önemli bir projenin nihayete ermiş olması, yollarda kullanılıyor olması bizim için gurur meselesi.



Togg'la geldiğinizde kimse sizin yüzünüze bakmıyor, herkes araçlara bakıyor. Cumhurbaşkanımız projeyi ilk ilan ettiği andan itibaren 7'den 77'ye ülkemizle gurur duymak isteyen vatandaşlarımızın teveccüh gösterdiği projeden bahsediyoruz. 2019'da aracı tanıttıktan sonra vatandaşlar aracı soruyorlardı. Hamdolsun Türkiye'nin otomobili artık yollarda. Verdiğimiz sözü tutmak önceliğimiz. Hangi sözü verdiysek tutmak için gayret gösterdik.

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Gözden Kaçmasın Togg sevkiyatları başladı Haberi Görüntüle

Bu projeyi eleştirenler de oldu. Aracı tanıttığımızda fabrikası nerde dediler, fabrikayı açtık üretim bandı yok dediler, birkaç araç var başka araç yok milleti kandırıyorsunuz dediler. Müzmin muhaliflere sesleniyorum. Araç nerede diye soranlar gelip aracı görebilirler. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'yi teknoloji üreten ülke yapmakta kararlıyız. TOGG projesi Türkiye'ye çağ atlatacak bir projedir.



Bireysel olarak başvurdum ama kurada çıkmadı. Bu araç DMO, Togg'a alım garantisi vermişti. O garanti kapsamında devlete teslim edilen araçlardan biri. Arkamdaki araç şahsi araç değil, bakanlığın aracı. Şimdiye kadar Toyota Corolla Hybrid'e biniyordum. Bundan sonra akıllı elektrikli Togg'a binmeye devam edeceğiz. Rengini ben belirledim. Bugün itibarıyla araçlar teslimatlara çıkmaya başladı. Vatandaşlara teslim edilecek.