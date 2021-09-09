Bakan Varank: Teknoloji, bilim ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz

Yarışların dün gerçekleşen etabını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar izledi. Bakan Varank, yarışmacı öğrencilerle bir süre sohbet edip, tasarladıkları roketleri inceledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST’in dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji festivali olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Biz, TEKNOFEST kapsamında teknoloji yarışmaları düzenliyoruz.

Türkiyenin farklı illerinde farklı kategorilerde yarışmalarla, gençlerimizin içindeki teknoloji ateşini, bilim ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz. Bugün de (dün) roket yarışları için tekrar Aksaraydayız. Daha önce Türkiyede böyle bir yarışma düzenlenmiyordu. Artık liselerden başlayarak, ülkemizde gençler takımlarını kurup bu yarışmalara katılmaya başladılar. Yarın (bugün) yüksek irtifa atışları olacak. Gençlerimiz kendi tasarlayıp, geliştirip ürettikleri roketlerini, buradaki gençlerimiz 6 kilometre irtifaya ulaştırmaya çalışacaklar.”

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