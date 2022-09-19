Bakan Varank paylaştı! Türk uzay yolcusu için tarihi imza atıldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ile Axiom Space arasında imzalar atıldı. Bu kapsamda Axiom Space, Türkiye'nin uzay araştırma yeteneklerini genişletme ve ulusal bir insanlı uzay programı oluşturma çabalarının parçası olarak Türkiye'ye eğitim ve uçuş hizmeti verecek. Şirket, Türk uzay yolcusunun yer çekimsiz ortamda yapacağı bilimsel araştırmalara da olanak sağlayacak.

İmza töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Axiom Space CEO'su Michael Suffredini, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mesut Gökten ve DeltaV Uzay Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu yer aldı.

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'TARİHİ BİR ANLAŞMAYA İMZA ATTIK'

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile işbirliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor" dedi.

DENEYLER İÇİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan TUA tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı kapsamında başlatılan Türk Uzay Yolcusu projesinde aday belirleme süreci, TÜBİTAK UZAY'ın teknik yürütücülüğünde devam ediyor. Dünya yörüngesinde yer çekimsiz ortamda yapılacak olan araştırmalar için üniversite ve araştırma kurumlarından gelen deney önerileri de halihazırda teknik bir heyet tarafından değerlendiriyor.

AXIOM SPACE'İN FAALİYETLERİ

Axiom Space, ticari uzay endüstrisinde uçtan uca mürettebatlı görevler yürüten tek tam hizmet yörünge görev sağlayıcısı olarak biliniyor. Axiom'un hizmet yelpazesi arasında uzay yolcularının eğitimi ve uçurulması, eğitim kolaylaştırıcılarına ve eğitmenlere erişim, donanım ve güvenlik sertifikası ile yörüngede operasyonel yönetim yer alıyor. Uzayda yaşamaya ve çalışmalar yürütmeye hazırlanmak için uzay yolcusu adaylarının, Axiom'un aylarca süren eğitim müfredatını tamamlaması gerekiyor. Bu arada Axiom Space, Fransa'daki kongrede Türkiye dışında İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de insanlı görevler için anlaşmalar gerçekleştirdi. (DHA)

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ görevinin detaylarını şöyle paylaşmıştı:

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi başlıyor. Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu projesi start aldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olan 2023’te uzayda bir Türk olacak. Türk uzay yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na bilimsel araştırmalar için gönderilecek. Seçilecek 2 adaydan biri 10 gün süreyle istasyonda kalacak. Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçük, Mühendislik, Fen Bilimleri, Temel Bilimler, Fen Bilimleri ve Temel Bilimler alanındaki Eğitim ve Tıp Fakültelerinden lisans derecesine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek. Adayların 149.5-190.5 santimetre boya ve 43-110 kilogramağırlığa sahip olması gerekecek. Her iki gözde de doğal olarak veya gözlük, kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 (Snellen20/20) görme keskinliği aranacak adaylara yapılacak muayenelerde tansiyon problemi olup olmadığına bakılacak. Başvurular, uzaya.gov.tr adresi üzerinden 23 Haziran 2022 saat 20.23’e kadar alınacak. İlk başvuru aşamasını geçen adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi talepler istenilecek. Adaylar, test, tetkik ve muayeneden geçirilecek, İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacak. Tüm bu süreçlerin sonunda aday sayısı 2’ye düşürülecek. Bu iki adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu’na çıkacak ilk Türk olacak” denildi.

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“TUA VE MİLLİ UZAY PPROGRAMI”

Açıklamada, “Bu çalışmalar çerçevesinde 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Daha sonra Milli Uzay Programı’nı oluşturmak amacıyla çalıştaylar düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Şubat 2021’de Milli Uzay Programı’nı görkemli bir törenle tüm dünyaya tanıttı. Türkiye’nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin ortaya konulduğu Milli Uzay Programı ile şu 10 stratejik hedef belirlendi.

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Ay Görevi: Cumhuriyet’in 100’ncü yılında uluslararası iş birliği ile yakın Dünya yörüngesinde ateşlenecek milli ve özgün hibrit roketle Ay’a sert iniş gerçekleştirilecek. İkinci aşamada, ilk fırlatma bu kez milli roketle yapılacak ve Ay’a yumuşak iniş gerçekleştirilecek.

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Yerli Uydu: Yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çıkartılacak. Türkiye’nin uydu üretim kabiliyeti, Türkiye Uzay Ajansı’nın koordinasyonunda kurulacak olan tek bir milli şirket bünyesinde birleştirilecek.

Bölgesel Konumlama: Türkiye’ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilecek. Bu konuda kritik teknolojilere güdümlü projeler yoluyla yatırım yapılacak.

Uzay Limanı: Uzaya erişimi sağlamak amacıyla bir uzay limanı işletmesi kurulacak. Türkiye için en uygun fırlatma alanı ve teknolojisi belirlenecek. Fırlatma tesis altyapısı oluşturulacak.

Uzay Havası: Uzay havası veya meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yapılarak uzaydaki yetkinlik arttırılacak. Özellikle iyonosfer araştırmaları desteklenecek. Uzay gözlemlerini toplayan bir birim oluşturulacak.