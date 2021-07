Bakan Varank: Selden etkilenenlere yardımcı olacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Artvin, Rize ve Düzce illerimizde selden etkilenen esnafımıza ve işletmelerimize destek olacağız. KOSGEB vasıtasıyla bu işletmelere ilk yılı geri ödemesiz 3 yıllık, tamamen faizsiz Acil Destek Kredisi vereceğiz. Teminat sıkıntısı çeken işletmelerimiz için Kredi Garanti Fonu devrede olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sel ve yangın felaketlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek." dedi.



Varank, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hayata geçirilen projelerin açılış töreninde, son 19 yılda Bilecik'e 20 milyar lirayı bulan yatırımlar yaptıklarını ve Bilecik'i hiç yalnız bırakmadıklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman çalışmanın ve emeğin peşinde olduklarını belirten Varank, şöyle konuştu:



"İçeriden ve dışarıdan yapılan tüm sabotajlara rağmen ülkemizin üretim, yatırım ve istihdam gündemini canlı tutuyoruz. Son dönemde bu konudaki mesaimiz daha da yoğun bir şekilde devam ediyor. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm şehirlerimizi potansiyellerini harekete geçirecek, kalkınmalarını hızlandıracak sayısız proje ve yatırımla buluşturduk. Sadece son 2 ayda organize sanayi bölgesi yatırımlarından tekstil kentlere, girişimcilik merkezlerinden lisanslı depolara, enerji ve turizm tesislerinden fabrikalara kadar birçok projenin açılışını yaptık. Bu projelerle şehirlerimizin ülke ekonomisine katkısını maksimum seviyeye çıkarmayı ve böylece topyekun kalkınmış bir Türkiye oluşturmayı hedefliyoruz."



Bakan Varank, uygulanan kapsamlı bölgesel kalkınma politikalarının yanında ulusal seviyede sanayinin gelişmesi için de büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi.



"ÜLKEMİZDEN 129 GİRİŞİM, 1,3 MİLYAR DOLARLIK YENİ YATIRIM ÇEKMEYİ BAŞARDI"



Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla hazırladıkları 2023 sanayi ve teknoloji stratejisi çerçevesinde Türkiye'nin her yönden dışa bağımlılığını azaltacak politikalar uyguladıklarını belirten Varank, şöyle devam etti:



"Kritik teknolojilerin yerli ve milli olarak üretilmesi, sanayimizin dijital dönüşümünün sağlanması ve yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi konularında tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Hamdolsun tüm bu yoğun çalışmaların meyvelerini de alıyoruz. Salgın şartlarına rağmen mayıs ayında toplam kayıtlı çalışan sayısı 13,5 milyona, sanayide çalışan kayıtlı istihdam 4,7 milyona ulaştı. Bu rakam tüm zamanların rekoru. Bir diğer rekoru da ihracatta kırdık. 2021 yılının ilk 6 ayındaki ihracatımız Cumhuriyet tarihinde bir ilki başararak 105 milyar dolara ulaştı. Teknoloji tabanlı girişimcilik alanında da dolu dizgin giden olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız. 2021 yılının ilk 6 ayında ülkemizden 129 girişim, 1,3 milyar dolarlık yeni yatırım çekmeyi başardı. Bu performansla devam edersek inşallah 2021 yılını beklentileri aşan bir ekonomik büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz."



"ARTVİN, RİZE VE DÜZCE'DE SELDEN ETKİLENEN ESNAFIMIZA DESTEK OLACAĞIZ"



Bakan Varank, son dönemde dünyanın salgından sel felaketine, depremden yangınlara birçok doğal afetle mücadele ettiğini anımsatarak, Türkiye'nin de bu musibetlerden etkilendiğini söyledi.



İlgili bakanların sel ve yangınların yaşandığı yerlerde bulunduğunu dile getiren Varank, neler yapılacağıyla ilgili bölgedeki çalışmaların yerinde sürdürüldüğünü belirtti.



Hükümetin her konuda olduğu gibi bu konularda da vatandaşlarını asla yalnız bırakmadığının altını çizen Varank, şunları kaydetti:



"Meydana gelen bu felaketlerin yaralarının sarılması ve sonrasında da olumsuz etkilerinin giderilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Salgın döneminde vatandaşlarımıza ve işletmelerimize sağladığımız destekler hepinizin malumu. Türkiye bu dönemde hem kendi insanına sağladığı desteklerle hem de dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla tüm dünyaya örnek oldu. Malumunuz geçen hafta Karadeniz Bölgesi'nde bir sel felaketi yaşadık. Bu süreçte tüm kurumlarımız üzerine düşeni en iyi biçimde yaparak vatandaşlarımıza destek oldular. Bakanlık olarak bu konuyla ilgili atacağımız adımı buradan paylaşmak isterim. Artvin, Rize ve Düzce illerimizde selden etkilenen esnafımıza ve işletmelerimize destek olacağız. KOSGEB vasıtasıyla bu işletmelere ilk yılı geri ödemesiz 3 yıllık, tamamen faizsiz Acil Destek Kredisi vereceğiz. Teminat sıkıntısı çeken işletmelerimiz için Kredi Garanti Fonu devrede olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sel ve yangın felaketlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek."



Açılış törenine, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak ile çok sayıda davetli katıldı.

