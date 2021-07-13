Bakan Varank sanayi üretiminde yaşanan artışı değerlendirdi

Türkiye ekonomisinde önemli ağırlığı bulunan sanayi üretiminde büyük artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın mayıs ayına oranla sanayi üretimi yüzde 40.7 oranında artış yaşadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabı üzerinde sanayi üretiminde yaşanan artışı değerlendirdi.

Türkiye’nin güçlü sanayi alt yapısı şoklar karşısında toparlanma becerisini bir kez daha kanıtladı.



Mayısta sanayi üretim endeksi yıllık bazda %40, aylık ise %1,3 arttı.



Bu performans 2021’in 2. çeyreğindeki yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi.



Gaza basmaya devam! pic.twitter.com/0XliH0drxB — Mustafa Varank (@varank) July 13, 2021

"Türkiye’nin güçlü sanayi alt yapısı şoklar karşısında toparlanma becerisini bir kez daha kanıtladı." ifadelerini kullanan Bakan Varank, "Mayısta sanayi üretim endeksi yıllık bazda %40, aylık ise %1,3 arttı. Bu performans 2021’in 2. çeyreğindeki yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi. Gaza basmaya devam!" açıklamasında bulundu.

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