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Ekonomi
Haber Giriş: 13.07.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Bakan Varank sanayi üretiminde yaşanan artışı değerlendirdi

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Bakan Varank sanayi üretiminde yaşanan artışı değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretimi verileri ile ilgili olarak, "Türkiye’nin güçlü sanayi alt yapısı şoklar karşısında toparlanma becerisini bir kez daha kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinde önemli ağırlığı bulunan sanayi üretiminde büyük artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın mayıs ayına oranla sanayi üretimi yüzde 40.7 oranında artış yaşadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabı üzerinde sanayi üretiminde yaşanan artışı değerlendirdi.

"Türkiye’nin güçlü sanayi alt yapısı şoklar karşısında toparlanma becerisini bir kez daha kanıtladı." ifadelerini kullanan Bakan Varank, "Mayısta sanayi üretim endeksi yıllık bazda %40, aylık ise %1,3 arttı. Bu performans 2021’in 2. çeyreğindeki yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi. Gaza basmaya devam!" açıklamasında bulundu.

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