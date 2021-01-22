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HaberlerEkonomi HaberleriBakan Varank: Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları 2020'de yüzde 74 arttı
GeriEkonomi Bakan Varank: Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları 2020'de yüzde 74 arttı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Bakan Varank: Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları 2020'de yüzde 74 arttı

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Bakan Varank: Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları 2020'de yüzde 74 arttı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yenilikçi girişim yatırımlarının, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejilerinin en önemli başlıklarından birini girişimciliğin oluşturduğunu vurgulayarak, bu alanda başlattıkları seferberliğin meyvelerini verdiğini kaydetti. 

Paylaşımında girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin grafiğe de yer veren Varank, "Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları, bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar oldu." ifadesini kullandı. 

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