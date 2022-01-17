Bakan Varank açıkladı! 2021'de 29.8 milyar dolarlık ihracat

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari araç satıldığını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Varank, "Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 Milyar Dolarlık ihracatla kapattı." dedi.