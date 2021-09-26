Bakan Varank, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar ile bir araya geldi

Haberin Devamı

AA- Görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de katıldı.

Türkiye'de bilim ve teknoloji alanındaki mevcut durum ve gelecekteki faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, Sancar'ın yürüttüğü bilimsel çalışmalar ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Türkiye'deki bilim insanlarının gelişimi için gelecek dönemde devreye alınacak özel burs programının detayları da konuşuldu.