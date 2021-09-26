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Bakan Varank, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar ile bir araya geldi

#TEKNOFEST#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank#Aziz Sancar
Bakan Varank, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar ile bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Nobel ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştü.

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AA- Görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de katıldı.

Bakan Varank, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar ile bir araya geldi

Türkiye'de bilim ve teknoloji alanındaki mevcut durum ve gelecekteki faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, Sancar'ın yürüttüğü bilimsel çalışmalar ele alındı.
Görüşmede ayrıca, Türkiye'deki bilim insanlarının gelişimi için gelecek dönemde devreye alınacak özel burs programının detayları da konuşuldu.

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#TEKNOFEST#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank#Aziz Sancar