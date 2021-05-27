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HaberlerEkonomi HaberleriBakan Varank: Kuklacıları çok iyi tanıyoruz
GeriEkonomi Bakan Varank: Kuklacıları çok iyi tanıyoruz
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Bakan Varank: Kuklacıları çok iyi tanıyoruz

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Bakan Varank: Kuklacıları çok iyi tanıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Son dönemde aynı zihniyetin, kendine bulduğu bir kukla üzerinden, bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik bir operasyona giriştiğini görüyoruz. Bunlarda kukla bitmez, ama biz kuklacıları çok iyi tanıyoruz. Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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