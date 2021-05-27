AA
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Bakan Varank: Kuklacıları çok iyi tanıyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Son dönemde aynı zihniyetin, kendine bulduğu bir kukla üzerinden, bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik bir operasyona giriştiğini görüyoruz. Bunlarda kukla bitmez, ama biz kuklacıları çok iyi tanıyoruz. Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur" dedi.
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