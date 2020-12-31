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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31.12.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Bakan Varank: Koronavirüs aşısında pilot üretim tamamlandı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı aşı çalışmalarının hızla devam ettiğini, Almanya ile irtibatta olunduğunu açıkladı. Bakan Varank "Kendi aşımızı geliştirmekte kararlıyız. Hocalarımızın 3 tanesi aslında şu anda FAZ 1 yani insan çalışması yapacak aşamadalar. Hatta bir hocamız pilot üretimlerini tamamladı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı çalışmalarının devam ettiğini ve Ocak ayı içerisinde FAZ çalışmalarına başlanacağını söyledi.

CNN Türk ekranlarında özel açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Hocalarımızın 3 tanesi aslında şu anda FAZ 1 yani insan çalışması yapacak aşamadalar. Hatta bir hocamız pilot üretimlerini tamamladı. Hatta bunların yapılacağı merkezler, yerler ayrıldı. Gönüllülerle ilgili tespitler yapıldı. Biz Ocak ayı içerisinde inşallah bu aşılarımızın en az bir iki tanesinde FAZ çalışmalarına başlamak istiyoruz." dedi.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

Mart ayından bu yana Uğur Hoca’yla görüşüyoruz. Burada beraber iş yapmak üzere görüşüyoruz. Hatta Hasan Mandal hocamıza talimat verdim, Almanya’ya git, özellikle başka nasıl işbirliği yapabiliriz.

Kendi aşımızı geliştirmekte kararlıyız. Hocalarımızın 3 tanesi aslında şu anda FAZ 1 yani insan çalışması yapacak aşamadalar. Hatta bir hocamız pilot üretimlerini tamamladı. Hatta bunların yapılacağı merkezler, yerler ayrıldı. Gönüllülerle ilgili tespitler yapıldı. Biz Ocak ayı içerisinde inşallah bu aşılarımızın en az bir iki tanesinde FAZ çalışmalarına başlamak istiyoruz.

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